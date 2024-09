Willkommen zur tagesaktuellen Wettervorhersage für Cala Rajada! Bei uns erfahren Sie alle wichtigen Details, wie sie Ihren Tag planen können, von den voraussichtlichen Temperaturen über das thermische Gefühl bis hin zu Luftdruck und Windstärke. Eines können wir bereits vorab sagen: Mit einem klaren Himmel und angenehmen Sommertemperaturen zwischen 22,42ºC und 25,32ºC lässt der 10. September in Cala Rajada keine Wünsche offen.

Die Temperaturen: Komfortzone im Spätsommer

Die Temperaturen kündigen einen klassisch mediterranen Septembertag an. Schon der Morgen erwartet uns mit angenehmen 22,92ºC. Über den Tag hinweg steigt das Thermometer auf bis zu 25,32ºC, um am späten Nachmittag auf immer noch gut auszuhaltende 24,22ºC zu sinken. Auch die Nacht bleibt mit 24,01ºC angenehm warm.

Das thermische Gefühl: Diese Temperaturen können Sie wirklich erwarten

Wer zum ersten Mal auf Mallorca ist, sollte wissen, dass die gefühlten Temperaturen hier oft von den gemessenen abweichen. So auch heute: Das thermische Gefühl wird morgens bei 23,04ºC, tagsüber bei 25,42ºC, nachmittags bei 24,47ºC und nachts bei 24,06ºC liegen. Obwohl die gefühlten Werte nur geringfügig über den tatsächlichen Temperaturen liegen, empfehlen wir Ihnen, sich leicht sommerlich zu kleiden und ausreichend Feuchtigkeitscreme dabei zu haben.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Perfektes Wetter für eine Bootsfahrt

Der Atmosphärendruck beträgt 1016 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58%. Hier findet jeder das optimale Klima für sich. Natürlich spielt auch der Wind eine Rolle, besonders wenn Sie Wassersport treiben wollen. Die Windgeschwindigkeit beträgt 7,13 m/s und weht in Richtung 100º, mit Böen von 7,06 m/s. Somit steht auch einer spontanen Bootsfahrt oder einem Stand-Up-Paddling nichts im Wege. Fazit: Der 10. September 2024 präsentiert sich in Cala Rajada mit klarem Himmel, angenehmen Temperaturen und einer leichten Brise. Perfekt für einen entspannten Tag am Strand, eine gemütliche Fahrradtour oder einen Abstecher zu den historischen Sehenswürdigkeiten der Region. Genießen Sie den Tag und das angenehme Spätsommerwetter!