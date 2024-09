Wenn jeder Tag seine eigene Geschichte schreibt, so wird der 11. September 2024 auf Mallorca eindeutig den Stempel ‚Tropennacht‘ tragen. Mit Temperaturen, die sich fast sommerlich anfühlen und einem klar blauen Himmel, lädt uns Palma ein, das sommerlich-herbstliche Zwischenspiel in vollen Zügen zu genießen.

Annehmbare Temperaturen trotz Saisonschwankungen

Die Temperatur wird, wie für diese Zeit des Jahres erwartet, eine Mindestmarke von 19.99ºC erreichen, während das Maximum bei 26.41ºC liegt. Etwas kühler am Morgen mit 19.99ºC, steigen die Temperaturen im Laufe des Tages auf 26.1ºC an. Am Nachmittag können wir eine leichte Abkühlung auf 25.18ºC erwarten und in der Nacht ein angenehmes 22.36ºC.

Das gefühlte Klima auf der Haut

Auch das thermische Gefühl, das oft von der tatsächlichen Temperatur abweicht, bleibt angenehm. Morgens werden wir ein Klima von 20ºC spüren, tagsüber 26.1ºC, nachmittags 24.98ºC und in den Nachtstunden 21.98ºC.

Atmosphärische Bedingungen für Naturliebhaber und Segler

Zu den genauen atmosphärischen Bedingungen zählen ein Druck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 52%. Der Wind wird eine Geschwindigkeit von 4.53m/s in Richtung 305º erreichen, ideal für alle Segler und Windsurfer. Windböen sind bis zu 4.07m/s zu erwarten. Der Himmel bleibt klar mit einer Wolkendecke von 0% und die Wahrscheinlichkeit für Regen ist ebenfalls 0. Kurz gesagt, ein perfekter Tag, um das Beste aus dem mallorquinischen Paradies zu machen.