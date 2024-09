Als Meteorologen haben wir eine begeistere Prognose für den 11. September 2024 im malerischen Sóller vorliegen. Es verspricht uns ein Tag mit strahlendem Himmel und angenehmen Temperaturen. In dieser Zeit des Jahres ist Sóller ein wahrhaftes Schmuckstück, dank seiner hervorragenden klimatischen Bedingungen. Die aktuelle Wetterprognose zeigt uns einen klaren Himmel, also perfekt für Ausflüge in die Natur oder entspannte Stunden an den herrlichen, nahe gelegenen Stränden.

Die genauen Temperaturen in Sóller Die Temperatur für den Tag schwingt sich in einem angenehmen Bereich auf. Die voraussichtliche minimale Temperatur liegt bei 19.75ºC und die maximale wird etwa 25.25ºC erreichen. Unsere Frühaufsteher können sich auf ein gemütliches Erwachen mit knapp 19.75ºC freuen. Im Laufe des Tages erwarten wir eine angenehme 25.14ºC, während die Temperaturen am Nachmittag leicht auf 23.27ºC sinken werden. Für die Abend- und Nachtstunden ist eine Temperatur von 21.27ºC prognostiziert. Die gefühlten Temperaturen in Sóller Aber, wie wir alle wissen, sind Temperaturen das Eine, das Gefühl, das sie erzeugen, kann jedoch etwas vollkommen anderes sein. Unser Wettermodell schätzt, dass die gefühlten Temperaturen morgens bei 19.76ºC, während des Tages bei 25.07ºC, am Nachmittag bei 23.01ºC und in der Nacht bei 20.68ºC liegen werden. Obwohl die tatsächlichen und die gefühlten Temperaturen relativ ähnlich sind, könnten kleinere Abweichungen möglich sein. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Sóller Zu den weiteren bemerkenswerten Faktoren gehören der atmosphärische Druck, die Luftfeuchtigkeit und die Windgeschwindigkeit. Mit einem atmosphärischen Druck von 1016 hPa und einem Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 52 bewegen wir uns im normalen Bereich. Ein mäßig schwacher Wind von 3.74m/s mit Böen bis zu 4.11m/s und eine Richtung von 294º vervollständigen dieses herrliche Wetterbild. Die Wolkendecke ist mit 0% sehr niedrig, was bedeutet, dass die Sonnenstrahlen ungehindert ihren Weg zu uns finden können und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt erfreuliche 0%. Also, packen Sie Ihre Sonnenbrille und genießen Sie diesen sonnigen Tag in Sóller in vollen Zügen.