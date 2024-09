Ein prächtiger Tag wirbt heute auf Mallorca um unsere Gunst. In Alcúdia sehen wir uns einem klarblauen, fast wolkenlosen Himmel gegenüber. Ein perfektes Wetterbild präsentiert sich uns für diesen Mittwoch, den 11. September 2024. Keine nennenswerte Regenwahrscheinlichkeit trübt dieses Bild. Stattdessen erwartet uns ein trockener Tag mit angenehmen Temperaturen. Am Horizont sehen wir bereits die günstigen Bedingungen, die uns durch diese herrlichen Wetterbedingungen geboten werden.

Temperaturen: Gemäßigt und der Saison angemessen

Heute erwarten uns passable Temperaturen in Alcúdia. Die durchschnittliche Höchsttemperatur erreicht um den Mittag herum 25.72ºC, während es am Morgen und in den späten Abendstunden merklich abkühlt. Trotz des um den Mittag etwas angestiegenen Wertes bleibt die Spanne der Temperaturen mit einem Minimum von 22.15ºC und Maximum von 25.72ºC relativ moderat. Ein annehmbarer Tag, um in den Genuss des Freiluftsports oder gemütlicher Stunden am Strand zu kommen.

Gefühlte Temperaturen: Keine großen Überraschungen hier

Die gefühlte Temperatur folgt heute der tatsächlichen Temperatur ziemlich genau. Sie liegt morgens bei etwa 22.33ºC, steigt am Tag auf 25.73ºC an und sinkt nachmittags auf 25.02ºC ab. In der Nacht können wir eine leichte Abkühlung auf 23.29ºC erwarten. Ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten, ohne sich Sorgen um hitzebedingte Erschöpfungszustände machen zu müssen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Angenehme Bedingungen

Die atmosphärischen Bedingungen zeigen eine Stabilität, die für den heutigen Tag spricht. Mit einem Atmosphärendruck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 57% ist das Wetter besonders angenehm. Das Trockenheitsgefühl in der Luft hält sich in Grenzen. Der Wind weht mit etwa 5.35 m/s aus Richtung 357º. Es wird mit Böen bis zu 5.15 m/s gerechnet. Die Wolkendecke bleibt mit 6% sehr gering und lässt uns das strahlende Blau des Himmels genießen.