Für alle Wetterbegeisterten und diejenigen, die den herbstlichen Besuch auf der schönen Insel Mallorca planen, bricht in Cala Millor ein Tag mit klarem Himmel und angenehmen Temperaturen an. Mit einem atmosphärischen Druck von 1015 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 64% bietet dieser 11. September den Besuchern und Einheimischen in Cala Millor ideale Bedingungen, um das beste aus dem Tag zu machen.

Morgentau bis Abenddämmerung: Temperatur-Übersicht

Die Temperatur wird sich während des Tages äußerst angenehm gestalten. Wir beginnen den Morgen mit milden 21,28°C. Am Tag erreicht das Thermometer eine maximale Temperatur von 24,21°C und sinkt am Nachmittag auf angenehme 23,64°C. Und für alle Nachtschwärmer – die Temperatur sinkt auf eine frische 22,76°C in den nächtlichen Stunden.

Thermisches Gefühl: Die Temperaturen wie sie sich anfühlen

Das gefühlte Wetter, das integer auf relativen Feuchtigkeits- und Windgeschwindigkeitswerten basiert, bleibt während des Tages ziemlich konstant und liegt nah an den tatsächlichen Temperaturen. Am Morgen fühlt es sich an wie 21,53°C, tagsüber erhöht es sich auf gefühlte 24,36°C, am Nachmittag wird es sich leicht abkühlen auf 23,7°C und nachts bleibt es bei 22,76°C.

Luftdruck, Feuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Komponenten des Wetters

Stabile atmosphärische Bedingungen zeichnen sich durch einen Luftdruck von 1015hPa, ideal für diejenigen, die empfindlich auf Wetteränderungen reagieren. Eine moderate Luftfeuchtigkeit von 64% und eine sanfte Windbrise von 4,43 m/s, mit Böen von bis zu 4,33 m/s, die aus 35° weht, runden das angenehme Wetter ab. Die Wolken decken nur 3% des Himmels ab und machen die Chance auf Regen gleich null.

Insgesamt erwarten euch in Cala Millor ideale Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten oder um einfach nur die Sonne am Strand zu genießen. Vergessen Sie nicht, sich vor der Sonne zu schützen und das tolle Wetter zu genießen!