Guten Tag liebe Leserinnen und Leser, im heutigen Wetterbericht möchten wir Ihnen das Wetter in Santanyí auf Mallorca für den 11. September 2024 näherbringen. Mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen erwartet Sie ein herrlicher Spätsommertag in der malerischen Stadt an der Südostküste der Baleareninsel.

Temperaturespektrum des Tages Die Temperaturen zeigen sich heute von ihrer besten Seite. Bei minimalen 21,1 Grad Celsius in den frühen Morgenstunden steigt das Thermometer bis auf angenehme 26,19 Grad Celsius im Tagesverlauf. Speziell sind die 25,74 Grad Celsius, die wir am Tag erwarten, sowie die 24,79 Grad Celsius am Nachmittag. Selbst in der Nacht bleibt es mit 23,8 Grad Celsius mild. Das gefühlte Klima in Santanyí Nun, wie wird sich das Wetter tatsächlich anfühlen? Morgens wird das thermische Gefühl bei rund 21,43 Grad Celsius liegen. Über den Tag hinweg erhöht es sich auf 25,81 Grad Celsius und am Nachmittag lassen 24,94 Grad Celsius das herrliche Wetter weiterhin genießen. Thermisch gesehen, schließen wir den Tag mit angenehmen 23,96 Grad Celsius in der Nacht ab. Luftdruck, Feuchtigkeit und Windverhältnisse Wir blicken weiter auf andere Wetterphänomene. Unsere Wetterstation verzeichnet einen atmosphärischen Druck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeitsrate von 55 Prozent. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 3,38m/s und kommt aus einer Richtung von 356 Grad, dabei müssen wir mit gelegentlichen Böen von bis zu 5,74m/s rechnen. Trotz dieser leicht erhöhten Windaktivität bleibt die Wolkendecke mit gerade einmal 1 Prozent sehr klar. Dementsprechend beträgt die Regenwahrscheinlichkeit 0 Prozent. Damit endet unser Wetterbericht für Santanyí am 11. September 2024, wir wünschen Ihnen einen schönen Spätsommertag und freuen uns, Sie auch morgen wieder mit dem aktuellen Wetterbericht versorgen zu dürfen.