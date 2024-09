Einen wunderschönen guten Morgen an alle Sonnenanbeter, Strandliebhaber und Besucher des bezaubernden Ortes Cala Rajada auf unserer malerischen Insel Mallorca. Diese herbstliche Morgenstunde bringt Ihnen die aktuelle Wettervorhersage für den 11. September 2024. Unsere geliebte Perle der mediterranen See wird heute von den Launen des Wetters belohnt. Vielleicht ist ein leichter Regenschirm ein guter Begleiter für den Tag, da leichte Regenschauer prognostiziert werden.

Die Temperaturen

Die Temperaturen können sich durchaus sehen lassen. Man könnte sogar behaupten, dass das spätsommerliche Wetter unsere Ortschaft verwöhnt. Die minimale Temperatur für den heutigen Tag zeigt ein erfrischendes Lächeln bei 22.07ºC und steigt auf ein angenehmes Maximum von 24.1ºC am frühen Nachmittag. Der Morgen begrüßt Sie mit milden 22.07ºC, während die Temperatur während des Tages auf 24.1ºC ansteigt, am Nachmittag auf angenehme 23.7ºC zurückfällt und die Nacht mit sanften 23.05ºC ausklingt.

Die gefühlten Temperaturen

Nun, wie es sich tatsächlich anfühlt? Da der Wärmeindex das tatsächliche thermische Gefühl für die Körpertemperatur bestimmt, ergeben die gefühlten Temperaturen eine andere Geschichte. Am Morgen können Sie mit gefühlten 22.29ºC rechnen, während es tagsüber auf gefühlte 24.29ºC ansteigt. Während der Nachmittag mit 23.69ºC von diesem kühlen und gemütlichen Gefühl umschlungen wird, bietet die Nacht ein bequemes und angenehmes Nachtruhe-Gefühl von 23ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Was die anderen wetterbedingten Maßstäbe betrifft, zeigt der Barometer einen stabilen atmosphärischen Druck von 1015 hPa an, während der Hygrometer einen Luftfeuchtigkeitsprozentsatz von 66 kennzeichnet. Einen Hauch von frischer Brise gibt es auch zu spüren, mit einem Wind, der mit 4.46m/s weht und in Richtung 15º zeigt, sowie Böen von 3.94m/s. Der Himmel zeigt mit nur 3% Wolkendecke einen meist klaren Anblick, wobei die Wahrscheinlichkeit für Regen bei 20 liegt. Lassen Sie uns diesen Tag mit Freude begrüßen und das wunderbare Wetter in Cala Rajada genießen! Vergessen Sie nicht, bei unvorhersehbaren Wetteränderungen immer auf dem Laufenden zu bleiben. Bis zur nächsten Prognose, machen Sie es gut, Cala Rajada!