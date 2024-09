Ein nebliger Morgen wird den Einwohnern und Besuchern von Palma am 12. September 2024 einen Hauch von Melancholie geben. Zögern Sie nicht, Ihren Regenschirm einzupacken, da für den ganzen Tag ein leichter Regen erwartet wird. Die Temperaturen bleiben mäßig, mit einem Minimum von 19,87ºC und einem Maximum von 26,78ºC. Die Wolkendecke bleibt konstant bei 100% und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 60%.

Tagesverlauf der Temperaturen

Mit dem ersten Licht des Morgens erwartet uns eine angenehme Temperatur von 22,94ºC. Im Laufe des Tages erwärmt sich die Insel auf 26,43ºC, bevor sie am Nachmittag auf 25,75ºC abkühlt. Bei Einbruch der Nacht sinkt die Temperatur auf ein Minimum von 19,87ºC.

Das thermische Gefühl

Neben den gemessenen Temperaturen, haben wir auch das thermische Gefühl in Betracht gezogen. Am Morgen werden Sie trotz der Temperatur von 22,94ºC, ein thermisches Gefühl von 22,96ºC wahrnehmen. Dieses Level hält den ganzen Tag und auch am Nachmittag unverändert an. Bewegen Sie sich in der Nacht frei durch die Stadt, da das thermische Gefühl mit der Temperatur übereinstimmt, beide liegen bei 19,87ºC.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Atmosphärendruck wird stabil bei 1014 hPa bleiben mit einer Luftfeuchtigkeit von 53%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 7,05 m/s aus Richtung 302º und Böen können mit Geschwindigkeiten von bis zu 10,1 m/s auftreten.

Weiterhin wünschen wir Ihnen einen angenehmen Tag und empfehlen, einen Schirm dabei zu haben, um den vermutlich leichten Regenfall überstehen zu können.