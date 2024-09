Im beliebten Badeort Cala Millor an der Ostküste Mallorcas ist heute, am 12. September 2024, mit leichtem Regen zu rechnen. Trotz der vorübergehenden Bewölkung bleiben die Temperaturen mild, und die frische Brise vom Mittelmeer wird die Hitze erträglicher machen.

Die Temperaturen des Tages

Es wird heute in Cala Millor ein Temperaturspektrum von 18.97°C bis 26.77°C erwartet. Am Morgen werden bereits angenehme 22.14°C erreicht. Im Laufe des Tages steigt die Temperatur weiter auf 26.77°C an, bevor sie am Nachmittag auf 20.27°C und in der Nacht auf 18.97°C absinkt.

Gefühlte Temperaturen heute

Obwohl die tatsächlichen Temperaturen zwischen 18.97 und 26.77°C liegen, liegt das thermische Gefühl heute morgens bei 22.13°C, tagsüber bei 27.32°C, am Nachmittag bei 20.36°C und in der Nacht bei angenehmen 18.75°C. Die gefühlte Temperatur kann von der tatsächlichen Temperatur abweichen, wobei Faktoren wie Wind, Luftfeuchtigkeit und Bewölkung eine Rolle spielen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der atmosphärische Druck in Cala Millor beträgt heute 1012 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei 52%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 10.75 m/s aus einer Richtung von 20°. Böen können Geschwindigkeiten von bis zu 10.43 m/s erreichen. Die Bewölkung liegt bei 76%, und die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt bei 44%.

Unser Ratschlag: Nehmen Sie Ihren Regenschirm mit, wenn Sie heute in Cala Millor unterwegs sind. Aber lassen Sie das nicht Ihre Laune trüben, denn Sie sind immer noch auf der sonnigen Insel Mallorca!