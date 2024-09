Das malerische Port d'Andratx erlebt am 12. September 2024 ein mildes Wetter mit leichtem Regen. Die Sonne spielt Verstecken hinter einer fast vollständigen Wolkendecke, die gerade genug Regentropfen durchlässt, um die Umgebung aufzufrischen. Hier ein Blick auf die präzisen meteorologischen Details des Tages.

Morgendliche bis nächtliche Temperaturen

Die Inselbewohner können mit milden Temperaturen zwischen minimalen 22,94ºC in den Nachtstunden und maximalen 25,61ºC im Verlauf des Tages rechnen. Der Morgen begrüßt uns mit einer Temperatur von 24,77ºC, während das Thermometer mittags auf 25,52ºC ansteigt. Der Nachmittag bleibt mit 25,47ºC annähernd gleich, gefolgt von einem sanften Abfall auf 22,94ºC in der Nacht.

Gefühlte Temperaturen

Welche Temperaturen werden wir tatsächlich fühlen? Der Morgen beginnt mit einer gefühlten Temperatur von 24,92ºC. Im Laufe des Tages steigt diese geringfügig auf 25,69ºC an. Der Nachmittag bringt uns eine kaum merkliche Veränderung mit 25,51ºC, und die Nacht kehrt zu einem angenehmen 22,88ºC zurück.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Weiter zu den weiteren Einzelheiten: Der Atmosphärendruck wird bei 1014 hPa liegen, während die relative Luftfeuchtigkeit auf 60 Prozent geschätzt wird. Die Bewohner und Besucher von Port d'Andratx sollten sich auf Windgeschwindigkeiten von 8,57m/s aus Richtung 304º vorbereiten, mit Böen von bis zu 10,27m/s. Es ist ideal, einen Regenschirm bei sich zu haben, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 70 Prozent liegen wird.

So sieht also unser Wetterbild für den 12. September in Port d'Andratx aus. Denken Sie daran, immer mit der richtigen Kleidung und Ausrüstung ausgestattet zu sein und - wenn möglich - das Wetter zu genießen!