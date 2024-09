Mallorca ist bekannt für ihr charmantes und mildes Klima, welches allerdings gelegentlich seine launischen Wendungen zeigt. Für Santa Ponsa, eine begehrte Bucht in dem beliebten Urlaubsparadies Mallorca, ist für den 12. September 2024 leichter Regen prognostiziert. Ein idealer Tag, um die Indoor-Aktivitäten der Region zu erkunden, von der traditionell mallorquinischen Küche in den einheimischen Restaurants zu probieren oder ein gemütliches Buch auf dem Balkon Ihres Ferienhauses zu genießen. Tauchen wir nun tiefer ein in die Wetterdetails.

Temperaturen Die Temperaturen variieren im Verlaufe des Tages, wobei der Thermometer zu keinem Zeitpunkt unter 20.75ºC fallen wird. Mit einer maximalen Temperatur von 26.03ºC bietet der Tag eine angenehme Erfrischung von den sonst sehr heißen, trockenen Sommertagen. Es wird erwartet, dass der Morgen mit gemäßigten 24.03ºC beginnt, bevor die Temperatur am Tag auf 25.9ºC ansteigt und am Nachmittag auf 25.41ºC leicht abfällt. Die Nacht wird dann mit milden 20.75ºC ausklingen. Gefühlte Temperaturen Die gefühlten Temperaturen wollen wir ebenso nicht außer Acht lassen. Morgens werden Sie 24.11ºC empfinden, während es am Tag auf seine gefühlte Höchsttemperatur von 26.03ºC ansteigt. Nachmittags können Sie eine leicht abgekühlte gefühlte Temperatur von 25.36ºC erwarten und die Nacht wird mit einer angenehmen gefühlten Temperatur von 20.79ºC enden. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Zum Wettergeschehen kommen auch noch atmosphärische Faktoren hinzu. Mit einem Atmosphärendruck von 1014 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 57% wird der Tag von einer frischen und angenehmen Brise begleitet sein. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 8.04m/s aus Richtung 306º wehen und kann in Böen bis zu 10.14m/s erreichen. Die Wolkendecke wird voraussichtlich 97% betragen und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 77%. Obwohl diese Wetterbedingungen für einen Strandtag suboptimal sein könnten, können sie doch eine herrliche Gelegenheit bieten, um die Kultur und Traditionen dieser charmanten Insel ein wenig näher kennenzulernen. Es wird trotz des erwarteten Wettergeschehens ein schöner Tag in Santa Ponsa sein! Bleiben Sie sicher und genießen Sie Ihren Urlaub!