Der heutige Tag präsentiert uns Cala Rajada, Mallorca mit leichtem Regen und einer Wolkendecke von 81%. Die Wahrscheinlichkeit für Regen liegt bei 71%, was die Flora der Umgebung erfreuen wird und uns einen Tag in mit so einigen Regengeräuschen verspricht. Die Temperaturen variieren dabei zwischen 19,37 °C und 26,04 °C.

Temperaturschwankungen während des Tages Wir starten den Morgen in Cala Rajada mit erfrischenden 22,48 °C, während die Temperaturen im Laufe des Tages auf bis zu 26,04 °C steigen. Der Nachmittag bringt eine Abkühlung auf 20,24 °C, während die Temperatur in der Nacht bei angenehmen 19,47 °C liegt. Tragen Sie eine leichte Jacke, wenn Sie vorhaben, abends spazieren zu gehen. Gefühlte Temperaturen Das thermische Empfinden wird trotz der tatsächlichen Temperaturen mit 22,48 °C morgens, 26,04 °C am Tag, 20,36 °C am Nachmittag und 19,27 °C nachts eher konstant bleiben. Durch die hohe Luftfeuchtigkeit kann es sich jedoch etwas kühler anfühlen, vor allem abends, wenn der Regen bergt. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeiten Die Bedingungen sind mit einem atmosphärischen Druck von 1012 hPa und Luftfeuchtigkeit von 56% recht stabil. Der Wind wird mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten von 11,34 m/s aus der Richtung 316° wehen, und es werden Böen von bis zu 11,81 m/s erwartet. Nutzen Sie den Wind zu Ihrem Vorteil und erleben Sie einen spannenden Segeltag! Wir wünschen Ihnen einen schönen, wenn auch regnerischen Tag in Cala Rajada. Bleiben Sie sicher und denken Sie daran, Ihren Regenschirm mitzubringen!