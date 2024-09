Ein wechselhaftes Wetter läutet den Herbst in Sóller ein. Die Bürger von Sóller, die idyllische Stadt auf der wunderschönen Insel Mallorca, werden am 13. September 2024 eine Wettervielfalt erleben, die von leichtem Regen bis hin zu mäßig gemäßigten Temperaturen reicht. Die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 100%, d.h. es ist garantiert, dass wir im Laufe des Tages Niederschläge sehen werden. Die Wolkendecke ist mit 80% ziemlich umfangreich, was auf eine eher diesige Atmosphäre hindeutet.

Temperaturprognose: Frischer Herbstbeginn

Am Morgen begrüßen uns die frischen Temperaturen von rund 16.27ºC. Dieser Wert steigt am Tag auf etwa 18ºC und am Nachmittag auf 18.05ºC. Sobald die Sonne untergeht, kühlt die Temperatur in der Nacht auf etwa 16.45ºC ab. Ein Temperaturbereich, der auf die anstehende Herbstsaison hindeutet.

Gefühlte Temperaturen: Mild trotz Regen

Die Regenbedingungen ändern zwar das tatsächliche Wetterbild, aber die gefühlten Temperaturen bleiben trotzdem angenehm. Morgens werden wir eine gefühlte Temperatur von etwa 16.07ºC verspüren. Am Tag und am Nachmittag ist das Thermometer zwar auf 18ºC oder höher eingestellt, aber wir werden wohl eher eine gefühlte Temperatur von rund 17.79ºC bemerken. In der Nacht sinkt das Thermometer auf 16.27ºC, was der gefühlten Temperatur entspricht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ein vorsichtiger Herbststart

Wir beginnen den Tag mit einem atmosphärischen Druck von rund 1020 hPa, während die Luftfeuchtigkeitsrate bei 74% liegt. Ein klares Zeichen dafür, dass der Herbst beginnt und das Wetter sich langsam wandelt. Trotz des leichten Regens und der Wolken bleibt der Wind mild, mit einer Geschwindigkeit von 3.09m/s aus Richtung 169º und Böen von bis zu 4.4m/s. Ein angenehmes, wenn auch wechselhaftes Wetter, ideal für einen gemütlichen Spaziergang unter dem Regenschirm.