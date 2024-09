Es wird eine Mischung aus Sonne, Wolken und leichtem Regen über dem schönen Küstenstädtchen Alcúdia auf Mallorca erwartet. Die Temperaturen pendeln zwischen angenehmen 18.41ºC und 19.99ºC und sorgen so dafür, dass sich kein Besucher oder Einwohner unter einer Hitze leiden muss. Mit einer vollen Wolkendecke und einer 100%igen Regenwahrscheinlichkeit kann man sich auf einen erfrischenden September-Tag einstellen.

Temperaturschwankungen im Tagesverlauf

Der Tag in Alcúdia beginnt mit einem morgendlichen Wert von 19.15ºC. Auch in den frühen Morgenstunden bleibt die Kühle des Meeres spürbar und ebenso das leichte Rascheln der Palmblätter. In den Tag hinein sinkt die Temperatur leicht auf 18.51ºC ab, um am Nachmittag auf 19.53ºC anzusteigen. In der Nacht hält der Trend an und erreicht mit 19.99ºC seinen Höhepunkt.

Gefühlte Temperaturen: Das Wärmeempfinden

Hingegen der tatsächlichen Temperaturen, das Gefühl, das die Menschen auf der Haut spüren, wird ein wenig anders sein. Morgens wird sich der kühle Morgenhauch mit einer Temperatur von 18.84ºC zeigen. Tagsüber wird es leicht kühler mit 18.24ºC, während der Nachmittag auf 19.34ºC und die Nacht auf 19.56ºC ansteigt, was zu einem sehr einheitlichen Empfinden des Klimas über den ganzen Tag führt.

Wind, Luftdruck und Feuchtigkeit: Rückgrat der Wetterlage

Der Wind weht sanft mit einer Geschwindigkeit von 6.01m/s aus Richtung 120º, während Böen mit 6.59m/s auftreten können. Der atmosphärische Druck liegt bei soliden 1020 hPa, was eine klare und aufgehellte Sicht bedeutet. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 70% ist die Luft eher feucht, was den erfrischenden Effekt des leichten Regens noch verstärkt.

Alles in allem verspricht der 13. September ein Tag mit wechselhaftem Wetter zu werden, der jedoch die Schönheit des mediterranen Inselparadieses in keinster Weise trübt.