Das Wetter in unserem geliebten Port d'Andratx bietet uns heute ein mildes Klima. Der Himmel präsentiert sich mit einer bedeckten Wolkendecke von 92%, und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt mit 78% relativ hoch. Zwar ist der Regen leicht, setzt aber dennoch den Kontrast zu den sonst so sonnenreichen Tagen auf unserer wunderschönen Insel Mallorca. Doch keine Sorge, liebe Leserinnen und Leser, denn trotz der Nässe bleiben die Temperaturen angenehm.

Detailierte Temperaturen

Die kühlste Zeit des Tages wird voraussichtlich die Nacht sein, aber auch dann werden wir Temperaturen von angenehmen 19.96ºC erleben. Morgens erwarten uns frische 20.82ºC, die sich im Laufe des Tages auf 21.11ºC erhöhen und am Nachmittag bei 21.04ºC bleiben. Zum Abend hin sinkt das Thermometer dann wieder leicht auf die nächtlichen 19.96ºC. Die höchste Temperatur des Tages wird demnach moderate 22.25ºC betragen.

Gefühlte Temperaturen

Und wie fühlt sich das Wetter tatsächlich an? In den frühen Morgenstunden wird das Thermometer zwar 20.82ºC anzeigen, aber es wird sich ein klein wenig kühler, nämlich wie 20.42ºC anfühlen. Tagsüber liegen die gefühlten Temperaturen bei 20.74ºC, am Nachmittag erhöht sich das thermische Gefühl auf 20.92ºC. In der Nacht fühlt sich die Temperatur von 19.96ºC wie 19.87ºC an. Daher ist die Abweichung vom gemessenen und gefühlten Wert heute sehr gering.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der heutige Tag bringt uns einen Atmosphärendruck von 1020 hPa. Die Luftfeuchtigkeit bewegt sich um die Marke von 56%. Der Wind weht konstant aus Richtung 338º und erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 6.18m/s. Darüber hinaus müssen wir mit Böen, die Geschwindigkeiten von 6.69m/s erreichen, rechnen. Also ein idealer Tag für alle, die das harmonische Geräusch des Regens kombiniert mit den kräftigen Windböen lieben.

Genießen Sie den sanften Regen und die angenehmen Temperaturen in Port d'Andratx. Bleiben Sie immer informiert mit unseren regelmäßigen Wetterupdates und nehmen Sie alles, was der Tag Ihnen bietet, in vollem Maße wahr. Ihr lokaler Wetterdienst wird auch morgen wieder für Sie da sein!