Willkommen liebe Leser zu unserem aktuellen Wetterbericht über Santa Ponsa, Mallorca, für den 13. September 2024. Dieser Tag beginnt mit ein bisschen erfrischendem Nieselregen, der die Insel mit einer leichten Brise kühlt. Besonders wichtig ist, dass dies kein Tag zum Verstecken sein sollte, trotz der Wolken am Himmel und des leichten Regens, der die Insel bedeckt. Packen wir also zusammen die Segel und lassen uns auf eine informative Wetterreise ein.

Die Temperaturen des Tages

Für diejenigen, die besonders auf die Temperaturen achten, beginnt unser Tag mit milden 20.01ºC am Morgen. Die Temperatur klettert im Laufe des Tages auf angenehme 20.89ºC. Der Nachmittag bleibt mit 20.57ºC weiterhin mild, bevor es schließlich auf eine kühle Nachttemperatur von 18.68ºC absinkt.

Das gefühlte Wetter

Doch wie es so schön heißt, die "gefühlte Temperatur" kann oft ein anderes Bild malen. Morgens könnten die 20.01ºC tatsächlich wie 19.55ºC wirken. Ahnen Sie ein Muster? Solche feinen Nuancen prägen unseren Tag, da auch am Tag die Temperatur von 20.89ºC eher wie 20.52ºC gefühlt wird. Am Nachmittag und in der Nacht setzt sich das Muster fort, und die gefühlten Temperaturen werden bei 20.38ºC und 18.48ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Abgesehen von den Temperaturen, tragen auch weitere Faktoren wie Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind zur Wetteratmosphäre bei. In diesem Sinne registriert Santa Ponsa an diesem Tag einen Atmosphärendruck von 1020 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 57%. Der Wind kommt mit einer Geschwindigkeit von 5.78m/s aus einer Richtung von 75º und in Böen erreicht er sogar 6.6m/s.

So liegt unser Wetterbericht für Santa Ponsa am 13. September 2024 vor. Ein bewölkter Tag mit leichtem Nieselregen, milden Temperaturen und einer leichten Brise. Obwohl der Tag mit einer Regenwahrscheinlichkeit von 80% großzügig bedeckt sein mag, ist es nicht genug, um die Schönheit von Santa Ponsa zu verbergen. Genießen Sie den Tag, und lassen Sie sich von ein wenig Regen nicht aufhalten.