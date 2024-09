Hallo liebe Mallorca-Begeisterte und Wetterfreaks! Heute am 13. September 2024 nimmt der Himmel über Cala Rajada ein leicht graues Bild an. Lassen Sie sich nicht abschrecken, denn trotz des leichten Regens, der den Tag begleiten wird, bleibt die einzigartige Schönheit von Cala Rajada bestehen. Hier ist Ihre ausführliche Wettervorhersage.

Temperaturentwicklung im Laufe des Tages

Es wird ein eher kühler Tag, selbst für September, mit Temperaturen zwischen 18.42ºC und 20.9ºC. Der Morgen wird von kühlen 19.48ºC dominiert, mit einer Tageshöhe von 18.91ºC. Am Nachmittag können Sie einen leichten Anstieg auf 19.75ºC erwarten. Überraschenderweise wird die höchste Temperatur des Tages in der Nacht erreicht, wenn das Thermometer auf bis zu 20.9ºC ansteigt. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, denken Sie daran, Ihren Mantel mitzubringen, da es auch regnen wird.

Gefühlte Temperaturen: Der thermische Faktor

Das Wetter empfindet jeder anders und die gefühlten Temperaturen bieten oft ein realistischeres Bild, als die tatsächlichen Werte. Der Thermometer kann eine Sache anzeigen, aber wie fühlt es sich eigentlich an? Nun, der Morgen beginnt mit gefühlten 19.13ºC. Da es im Laufe des Tages abkühlt, werden Sie die Tageszeit möglicherweise als etwas kühler empfinden, mit etwa 18.61ºC. Am Nachmittag steigen die gefühlten Temperaturen auf etwa 19.45ºC und am Abend spüren wir ein mildes, aber feuchtes Klima mit 20.38ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und herrschender Wind

Es wird mit einem atmosphärischen Druck von 1020 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 67% gerechnet. Der Wind weht aus der Richtung 14º mit einer Geschwindigkeit von 7.73 m/s und Böen bis zu 8.74 m/s. Zur Information: Die Wolkendecke liegt bei 99%, daher die grauen Himmel und die Regenwahrscheinlichkeit ist heute bei 100%.

Bleiben Sie also trocken und genießen Sie Ihren Tag in Cala Rajada, ob im Café, im Museum oder beim gemütlichen Lesen in Ihrem Feriendomizil. Erinnern Sie sich immer daran, das Wetter ist nur so gut, wie Sie es machen!