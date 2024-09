Herzlich Willkommen liebe Wetterfreunde zu unserer täglichen Wettervorhersage. Falls Sie für den 14. September 2024 einen Ausflug nach Palma de Mallorca planen, haben wir hier alle wichtigen Wetterinformationen für Sie zusammengetragen. Trotz leichtem Regen, der die Insel überziehen wird, erwartet uns ein Tag mit durchaus angenehmen Temperaturen.

Temperaturen

Im Detail sehen wir, dass die Temperaturen über den Tag hinweg relativ stabil bleiben. Der Morgen startet mit milden 16.87ºC, die sich bis zum Nachmittag auf bis zu 22.65ºC erhöhen. Auch am Nachmittag bleibt es uns mit 22.39ºC gemütlich warm, bevor die Temperatur zur Nacht hin auf 18.78ºC absinkt. Der leichte Regen bietet eine angenehme Abkühlung zu den sommerlich warmen Temperaturen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen liegen etwas unter den tatsächlichen Werten. So fühlen sich die 16.87ºC am Morgen wie 16.26ºC an, während die Tageshöchsttemperatur von 22.65ºC sich wie 22.41ºC anfühlt. Am Nachmittag und Abend setzt sich dieses Muster fort mit gefühlten 22.04ºC und später 18.41ºC. Dies lässt trotz des leichten Regens ein angenehmes Wetterbild erwarten.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Aber auch die weiteren Wetterbedingungen unterstützen diese Prognose. Der Atmosphärendruck beträgt 1022 hPa und die Luftfeuchtigkeit liegt bei moderaten 55%. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.69m/s in Richtung 304º, während Böen mit einer Stärke von 5.43m/s erwartet werden. Bei einer Regenwahrscheinlichkeit von 35% und einer Wolkendecke von 45% sollte man den Tag also durchaus im Freien genießen können.

Abschließend lässt sich sagen: Trotz leichtem Regen erwartet uns in Palma am 14. September 2024 ein angenehm temperierter Tag. Wir wünschen Ihnen einen schönen Aufenthalt in Palma de Mallorca!