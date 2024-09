Die charakteristische, malerische Gemeinde Sóller erwartet heute, am 14. September 2024, einen urgemütlichen Tag mit zarten Regenschauern und einer angenehmen Abkühlung der Temperaturen. Trotz des Regens halten wir unsere Köpfe hoch und bringen Euch alle Einzelheiten zu den thermischen Bedingungen, gefühlten Temperaturen und atmosphärischen Faktoren wie Druck, Luftfeuchtigkeit und Wind.

Temperaturprofil: Gemäßigte Temperaturen trotz regnerischem Tag

Unser Thermometer zeigt heute Minima von 16,1ºC und Maxima von 22,74ºC. Mit kühlen 16,34ºC starten wir in den Morgen, bevor sich die Temperaturen in den Tag hinein auf angenehme 22,43ºC steigern. Am Nachmittag erwartet uns bei 20,84ºC das ideale Wetter für einen gemütlichen Cafébesuch, bevor sich die Nacht mit 17,91ºC kühl, aber nicht zu kalt, ankündigt.

Gefühlte Temperaturen: Bleiben Sie dran für ein behagliches Klima

Mit einem thermischen Gefühl von 15,88ºC am Morgen, 22,09ºC am Tag, 20,42ºC am Nachmittag und 17,53ºC in der Nacht verspricht es, trotz Regenschauer ein angenehm temperierter Tag zu werden, der uns nur sanft erinnert, dass der Sommer seinen Zenit überschritten hat.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Etwas für unsere Wetternerds

Ein Atmosphärendruck von 1022 hPa und eine relative Luftfeuchtigkeit von 52% kennzeichnen die atmosphärischen Bedingungen des heutigen Tages. Der Wind streicht sanft mit 3,35 m/s aus 313º und wird gelegentlich durch Böen von bis zu 3,88 m/s verstärkt. Und schließlich bedecken Wolken 44% des Himmels und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 35%. Trotz der kühlen Brise und des leichten Regens bleibt es ein idyllischer Herbsttag in Sóller.