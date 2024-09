Einen voraussichtlich eher feuchten Start in den Tag erwartet uns in Alcúdia am 14. September 2024. Obwohl wir Mitte September und damit in der Regel noch angenehme spätsommerliche Temperaturen genießen können, wird Alcúdia an diesem Tag von leichtem Regen und milden Temperaturen charakterisiert sein. Insgesamt rechnen wir mit einer minimalen Temperatur von 18,61°C und einer maximalen Temperatur von 23,85°C.

Detailierte Temperaturvorhersagen

Unseren Prognosen zufolge beginnt der Tag in den frühen Morgenstunden mit erfrischenden 18,87°C, während wir uns auf den Tagesverlauf mit erfreulichen 23,22°C am Mittag und angenehmen 22,95°C am Nachmittag einstellen dürfen. Die Temperaturen kühlen sich abends sanft auf 21,17°C ab und ermöglichen so einen idyllischen Ausklang des Tages.

Die Vorhersage für die gefühlten Temperaturen

Noch genauer als die tatsächlichen Temperaturen beschreiben die gefühlten Temperaturen das klimatische Empfinden. Morgens bei einem gefühlten Temperaturwert von 18,59°C bietet es sich an, den Tag mit heißen Getränken und einer kuscheligen Jacke zu starten. Mit dem Fortschreiten des Tages steigen auch die gefühlten Temperaturen: tagsüber auf 22,88°C und nachmittags auf 22,66°C. Am Abend und bis tief in die Nacht hinein stellen wir uns auf ein mildes Klima mit 20,83°C ein.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windvorhersagen

An diesem Tag beträgt der atmosphärische Druck 1021 hPa und die Luftfeuchtigkeit 49%. Die moderaten Luftdruck- und Luftfeuchtigkeitswerte versprechen ideale Bedingungen für alle, die den Tag im Freien verbringen wollen. In Bezug auf den Wind erwarten wir eine Geschwindigkeit von 7,01 m/s in Richtung 334º, mit Böen von bis zu 6,55 m/s. Basierend auf den vorausgesagten Wetterkonditionen empfehlen wir, an diesem Tag windfeste Kleidung zu tragen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 14. September 2024 ein mild-feuchter Tag in Alcúdia sein wird, der dennoch viele Möglichkeiten bietet, die Schönheit des Ortes zu genießen. Obwohl der Himmel zu 26% bedeckt sein wird und eine Regenwahrscheinlichkeit von 59% besteht, lässt es sich auf Mallorca auch an leicht verregneten Tagen wunderbar urlauben.