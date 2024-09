Als treue und engagierte Meteorologen haben wir für unsere Leser die aktuellsten Daten sorgfältig analysiert und präsentieren Ihnen jetzt den umfangreichen Wetterbericht für Port d'Andratx auf Mallorca am 14. September 2024. Bei einer leicht bedeckten Wolkendecke und einer Regenwahrscheinlichkeit von 19% kann man von einem milden Tag ausgehen. Der Wind weht dabei leicht mit Geschwindigkeiten von bis zu 4,97 m/s.

Temperaturen in Port d'Andratx

Das Thermometer wird morgen in Port d'Andratx Werte zwischen 20,24ºC und 22,7ºC anzeigen. Dabei wird die Temperatur im Tagesverlauf nur geringfügig schwanken: Am Morgen erwarten wir 20,84ºC. Den Höhepunkt erreicht das Thermometer mit 22,5ºC am Nachmittag und kühlt in der Nacht auf angenehme 21,49ºC ab.

Gefühlte Temperaturen im Tagesverlauf

Das subjektive Empfinden der Temperatur, oder auch die gefühlte Temperatur, ist ein Aspekt, der stark von Windgeschwindigkeiten und Luftfeuchtigkeit beeinflusst wird. Am morgigen Tag liegen die gefühlten Temperaturen nahe an den tatsächlichen Werten: Morgens bei 20,39ºC, am Tag bei 22,22ºC, am Nachmittag bei 22,32ºC und in der Nacht schließlich bei 21,21ºC.

Zum Thema Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Luftdruck und Luftfeuchtigkeit sind weitere Faktoren, die das Wetter mitbestimmen. Mit einem Atmosphärendruck von 1022 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 58 % erwartet uns ein angenehm mildes Klima. Der Wind kommt aus Richtung 299º und erreicht eine Geschwindigkeit von 4,87 m/s, mit Böen von bis zu 4,97 m/s. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen und unbeschwerten Tag in Port d'Andratx, genießen Sie das Wetter, egal ob Sie Ihre Zeit auf See, oder bei einem gemütlichen Spaziergang durch den malerischen Ort verbringen.