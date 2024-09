Ein wunderbarer Tag steht den Einwohnern und Besuchern von Santanyí, der bezaubernden Gemeinde auf Mallorca, bevor. Der klare Himmel gibt den Blick auf eine unvergessliche Landschaft frei, während das Thermometer erfreuliche Werte anzeigt. Der Tag beginnt mit frischen Morgenstunden und mündet dann in einen Sonnentag voller Wärme und Wohlgefühl. Und sehen Sie doch selbst, was der Wetterbericht am 14. September für Sie bereithält!

Temperaturverlauf im Detail Der Morgen startet mit milden 17.9ºC, was einen perfekten Start in den Tag verspricht. Im Laufe des Tages klettert das Quecksilber auf bis zu 23.86ºC, die ideale Temperatur, um die wunderbaren Ausblicke und Aktivitäten in Santanyí zu genießen. Der Nachmittag kühlt sich mit 23.31ºC etwas ab, bevor die Abendstunden bei beruhigenden 21.35ºC einsetzen. Gefühlte Temperaturen Trotz der angenehmen Temperaturen, sind es die gefühlten Temperaturen, die letztlich unseren Komfort bestimmen. Und hier hält Santanyí ebenfalls herzlich einladende Werte für uns bereit. Am Morgen stehen gefühlt 17.23ºC auf dem Programm, während das Thermometer tagsüber auf behagliche 23.55ºC klettert. Der Nachmittag präsentiert sich mit 22.95ºC weiterhin komfortabel, gefolgt von lauen 21ºC in den Abendstunden. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Mit einem Atmosphärendruck von 1021 hPa bleibt das Wetter stabil und angenehm. Eine moderate Luftfeuchtigkeit von 48% sorgt für angenehme Frische. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.02m/s in Richtung 283º und kann in Böen auf bis zu 5.69m/s ansteigen. Und das Beste: Mit einer Wolkendecke von nur 10% ist der Himmel weitgehend klar und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0. Ein perfekter Tag, um das Beste aus Ihrem Aufenthalt in Santanyí zu machen!