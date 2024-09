Guten Tag, liebe Mallorca-Besucher und Einheimische. Die schönste Insel des Mittelmeeres begrüßt uns heute wieder mit angenehmen Temperaturen und reinem, klaren Himmel über der pulsierenden Stadt Palma. Mit minimalen Temperaturwerten um die gemütlichen 17.13ºC und einem strahlenden Tageshöhepunkt von 24.58ºC, bieten die nächsten Stunden optimale Bedingungen, den Tag im Freien zu verbringen und die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Insel zu genießen.

Temperatur verweilt im angenehmen Bereich

Zum morgendlichen Start in den Tag begrüßt uns Palma mit wohligen 17.2ºC, bevor sie im Laufe des Tages auf sommerliche 24.28ºC ansteigt. Selbst der Nachmittag hält mit 23.16ºC weiterhin angenehme Temperaturen parat, und auch die Nacht präsentiert sich mit milden 19.34ºC, die optimal sind, um auf der Terrasse zu entspannen oder einen Spaziergang zu genießen.

Gefühlte Temperaturen - Sanfter Übergang in den Herbst

Die thermischen Empfindungen bleiben im behaglichen Bereich und gesellen sich eng an die tatsächlichen Werte. Morgens fühlt es sich an, als wären es 16.73ºC, während das Thermometer am Tag höchstens 24.02ºC anzeigt, im Nachmittag auf sanfte 22.92ºC abfällt und uns schließlich in eine Nacht mit 19.21ºC führt.

Sanfter Wind, idealer Druck und angenehme Luftfeuchtigkeit zeichnen das perfekte Bild

Abgerundet wird das idyllische Bild durch einen sanften Wind, der mit seiner Geschwindigkeit von 5m/s aus 260º- Richtung weht und gelegentlich Böen bis zu 4.38m/s mit sich bringt. Zudem gestaltet sich die Luftfeuchtigkeit mit einem Prozentsatz von 48 eher trocken und der atmosphärische Druck hält sich mit 1019 hPa in einem optimalen Bereich. Der Wolkendeckengrad bleibt mit 1% minimal, was einen klaren Himmel über Palma garantiert und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null - bestes Wetter für Ihren Urlaub oder einen entspannten Arbeitstag also!