Im malerischen Sóller auf der idyllischen Insel Mallorca zeigt sich das Wetter heute von seiner besten Seite: Mit einem klaren Himmel und milden Temperaturen bietet der 15. September 2024 perfekte Bedingungen für alle Sonnenanbeter und Freiluftliebhaber. Trotz der herannahenden Herbstsaison zeigt sich das mediterrane Klima von Sóller von seiner warmen und trockenen Seite.

Temperaturen: Ein Tag zum Genießen

Das Thermometer zeigt heute angenehme Temperaturen zwischen 16.46ºC am frühen Morgen und einer Höchsttemperatur von 23.65ºC am Tag. Mit einem soliden Durchschnittswert von 20ºC können die Einwohner und Besucher von Sóller den heutigen Tag in vollen Zügen genießen, sei es bei einem Spaziergang durch die hügelige Natur oder einem Besuch in einem der gemütlichen Cafés der Stadt. Am Nachmittag sinkt das Quecksilber leicht auf einen Wert von 21.61ºC, bevor es in der Nacht auf kühl, aber immer noch angenehme 18.47ºC fällt.

Gefühlte Temperaturen: Gleichbleibend angenehm

Die gefühlte Temperatur, die neben dem tatsächlichen Temperaturwert auch Faktoren wie Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt, weicht heute kaum von den gemessenen Werten ab. Morgens fühlen sich die 16.57ºC wie 16.14ºC an, während die Tageshöchsttemperatur von 23.51ºC ein Gefühl von 23.27ºC hinterlässt - ideal für alle, die in der mediterranen Sonne entspannen möchten. Auch am Nachmittag und in der Nacht bleiben die gefühlten Temperaturen mit 21.45ºC bzw. 18.44ºC angenehm mild.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Ruhige Bedingungen

Der heutige Tag in Sóller wird von ruhigen, stabilen Wetterbedingungen geprägt sein. Der Atmosphärendruck liegt bei 1019 hPa, während die Luftfeuchtigkeit bei mäßigen 52% liegt. Ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 4m/s aus Richtung 289º und Böen von bis zu 3.37m/s sorgt für eine angenehme Brise. Sowohl die Wolkendecke als auch die Regenwahrscheinlichkeit betragen heute 0%, was den klaren Himmel und das sonnige Wetter unterstreicht.