Ein malerischer Tag erwartet uns in Cala Millor an diesem 15. September 2024. Perfekt für alle, die einen sonnigen Ausflug in dieser bezaubernden Ecke Mallorcas planen, garantiert die Wetterprognose ideale Bedingungen mit klarem Himmel und erfrischender Brise während des ganzen Tages. Die Temperaturen pendeln zwischen 17,89ºC und 24,48ºC, was die perfekte Voraussetzung für eine breite Palette von Freizeitaktivitäten bietet.

Ein genauer Blick auf die Temperatur Mit einer gemäßigten Minimaltemperatur von 17,89ºC und einer angenehm warmen Höchsttemperatur von 24,48ºC bietet der Tag ein ausgewogenes Wetter. Der Morgen startet mit leicht frischen 17,95ºC, erwärmt sich aber im Laufe des Tages auf angenehme 23,28ºC. Auch der Nachmittag hält sich mit 23,27ºC auf einem ähnlichen Niveau. Nach Sonnenuntergang können wir uns auf eine wohlige 21,53ºC freuen. Gefühlte Temperaturen im Wandel des Tages Die gefühlten Temperaturen sind ein interessanter Aspekt, in dem die Umgebungstemperatur, Wind und Luftfeuchtigkeit berücksichtigt werden. Den gesamten Tag über liegt das thermische Gefühl nahe der tatsächlichen Temperaturen. Der Morgen beginnt mit spürbaren 17,45ºC, wohingegen das Thermometer am Tag auf eine gefühlte Temperatur von 22,68ºC klettert. Am Nachmittag können wir eine leichte Steigerung auf 23,09ºC erwarten, und die Nacht bleibt fast unverändert bei 21,31ºC. Beachtenswertes über Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind In punkto Luftzustand, liegt der atmosphärische Druck bei 1018 hPa und die relativen Luftfeuchtigkeit bei 39%. Das sind ausgezeichnete Bedingungen für einen klaren und sonnigen Tag. Sowohl der Wind mit einer Geschwindigkeit von 4,22m/s in 19º-Richtung als auch die Böen mit einer Geschwindigkeit von 3,75m/s sorgen für eine angenehme Brise während des Tages. Damit wird die klare Sicht an diesem Tag garantiert, da die Wolkendecke 0% beträgt und die Regenwahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist mit 0.