Ein klarer Himmel und angenehme Temperaturen erwarten uns in Santanyí am kommenden 15. September. Für alle, die einen Spaziergang an der frischen Luft planen oder einfach nur das schöne Wetter in dieser charmanten Stadt genießen wollen, ist dies sicherlich eine gute Nachricht. Die Prognose verspricht warme Temperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit und leichte Brise, ideal, um das Beste aus dem Tag zu machen.

Eine Übersicht über die Temperaturen Die Mindesttemperatur für den Tag wird bei angenehmen 18.49ºC erwartet, während das Thermometer am Nachmittag auf bis zu 24.78ºC klettern könnte. Der Morgen beginnt mit milden 18.58ºC und steigt im Laufe des Tages auf 24.31ºC. Im Laufe des Nachmittags können wir eine leichte Abkühlung auf 23.51ºC erwarten, aber der Abend bleibt mit 21.14ºC immer noch angenehm warm. Gefühlte Temperaturen während des Tages Obwohl die tatsächlichen Temperaturen wichtig sind, spielt auch das gefühlte Temperatur eine wesentliche Rolle für unser Wohlbefinden. Im Tagesverlauf werden die gefühlten Temperaturen morgens bei 18.14ºC, während des Tages bei 24ºC, nachmittags bei 23.25ºC und in der Nacht bei 20.88ºC liegen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck wird bei 1019 hPa liegen und die Luftfeuchtigkeit beträgt 46 Prozent. Für alle, die den Wind auf ihrer Haut spüren möchten, können wir Ihnen sagen, dass eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von 6.92m/s aus Richtung 247º weht, abgerundet durch Böen von 5.7m/s. Die Wolkendecke bleibt bei null Prozent und die Regenwahrscheinlichkeit bleibt ebenfalls bei null, was bedeutet, dass Sie keinen Regenschirm mitnehmen müssen. Wir könnten also zusammenfassen, dass dieser Tag ein weiteres Beispiel für das hervorragende Wetter von Santanyí sein wird, das uns alle dazu einlädt, die Schönheit und Ruhe dieser atemberaubenden Stadt zu genießen. Tun Sie sich selbst einen Gefallen und nehmen Sie sich die Zeit, um einen Spaziergang unter dem klaren Himmel zu machen und die frische Luft zu atmen - Sie werden es kaum erwarten können, es wieder zu tun.