In der malerischen Bucht von Santa Ponsa, in der prachtvollen Insel Mallorca, erwartet uns ein strahlender Tag mit klarem Himmel, angenehmen Temperaturen und mildem Wind. Der perfekte Tag, um in den Genuss der schönen Strände zu kommen oder durch die charmanten Straßen des Ortes zu schlendern. Aber lassen Sie uns tiefer in die Details der Wetterprognose eintauchen.

Temperaturen: Von Morgen Frische bis Abendkuhle

An diesem herrlichen 15. September in Santa Ponsa kündigen sich Temperaturen zwischen minimal 19,16ºC und maximal 23,71ºC an. Es ist ein Genuss, sich auf den Morgen zu freuen, wenn die Temperatur leichte 19,47ºC erreicht. Der Höhepunkt der Wärme findet am Tag statt, wo wir eine angenehmen 23,29ºC erreichen, bevor wir uns auf den milden Nachmittag von 22,92ºC und die beruhigende Kühle der Nacht bei 20,89ºC einstellen.

Gefühlte Temperaturen: Komfort den ganzen Tag

Was die gefühlten Temperaturen betrifft, können wir mit ähnlichen Werten rechnen. Morgens erwacht Santa Ponsa mit einer gefühlten Temperatur von 19,09ºC, die sich am Tag auf ein mildes 23,03ºC erwärmt. Der Nachmittag bleibt angenehm bei 22,73ºC, bevor es uns in den Abend hinein zu einer gefühlten Temperatur von 20,73ºC führt.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Angenehme Begleiter

In Sachen Atmosphärendruck weist Santa Ponsa einen stabilen Wert von 1019 hPa auf, und eine gemäßigte Luftfeuchtigkeit von 52% verspricht einen Tag ohne zu hoher Schwüle. Ein weiterer Pluspunkt ist der milde Wind, der mit einer Geschwindigkeit von 4,31 m/s in Richtung 263º weht, wobei Böen von bis zu 4,16 m/s zu erwarten sind. Mit einer Wolkendecke von nur 1% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% steht einem klaren, sonnigen Tag nichts im Wege.

Abschließend lässt sich nur sagen, dass das Wetter in Santa Ponsa am 15. September einladend und ideal für Outdoor-Aktivitäten ist. Also vergessen Sie nicht Ihre Sonnencreme und genießen Sie den perfekten Tag am Strand oder bei einem Spaziergang durch die Stadt!