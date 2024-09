Wir rechnen damit, dass der heutige Tag in Palma, genauso wie wir es von Mallorca gewohnt sind, mit einem klaren Himmel und angenehmen Temperaturen verwöhnt wird. Von morgens bis abends erwarten uns perfekte klimatische Bedingungen, die sowohl für Einheimische als auch für Urlauber einfach ideal sind.

Temperaturen: Abkühlung in der Nacht

Wir rechnen mit einer minimalen Temperatur von 17.67ºC und einer maximalen von 26.15ºC. Der Tag beginnt am Morgen mit erwarteten 17.67ºC, steigt im Laufe des Tages auf angenehme 25.84ºC an und kühlt am Nachmittag auf 24.41ºC leicht ab. Nach Sonnenuntergang erwarten wir eine nächtliche Temperatur von 19.9ºC.

Gefühlte Temperaturen: Konstante, angenehme Wärme

Das thermische Gefühl wird den ganzen Tag über etwas kühler als die tatsächliche Temperatur sein. Morgens wird es sich auf 17.63ºC abkühlen, tagsüber wird es auf etwa 25.63ºC ansteigen und am Nachmittag auf 24.13ºC abfallen. In der Nacht wird das Thermometer 19.75ºC anzeigen.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Perfekte Bedingungen für einen schönen Tag

Der Atmosphärendruck wird heute bei etwa 1015 hPa liegen, und die Luftfeuchtigkeit bei 44%, was für trockene und angenehme Bedingungen sorgt. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 5.75m/s aus 68º wehen, mit Böen von bis zu 7.52m/s, genug um die Wärme zu verteilen, aber nicht stark genug, um Unbehagen zu verursachen. Zudem beträgt die Wolkendecke lediglich 5% und die Regenwahrscheinlichkeit ist null, was verspricht, dass der Himmel über Palma den ganzen Tag über klar bleibt.