Eine erfreuliche Wetterprognose wartet auf die Bewohner und Besucher von Cala Millor am 16. September 2024. Ein Tag mit nur wenigen Wolken, milden Temperaturen und einer sanften Brise erwartet Sie. Ideales Wetter, um einen entspannten Tag am Strand von Mallorca zu verbringen oder sich auf eine Entdeckungstour durch die umliegende Region zu begeben.

Milde Temperaturen das Highlight des Tages

Mit einem erwarteten Tiefstwert von 18.81ºC und Höchsttemperaturen bis zu 23.75ºC, verspricht der Tag sowohl in den frühen Morgenstunden, als auch tagsüber angenehme Bedingungen. Insbesondere die Höchsttemperatur von 23.69ºC am Tag und die Nachtwerte um die 22.26ºC laden dazu ein, den Tag bis in den späten Abend hinein zu genießen.

Gefühlte Temperaturen im angenehmen Bereich

Die gefühlten Temperaturen gehen Hand in Hand mit den tatsächlichen Gradzahlen. Morgens können Sie sich auf ein Thermogefühl von etwa 18.55ºC einstellen, während die gefühlte Temperatur im Laufe des Tages auf bis zu 23.32ºC ansteigt. Auch am Nachmittag mit gefühlten 22.91ºC und in der Nacht mit 21.93ºC bleibt es angenehm mild.

Druck, Feuchtigkeit und Wind beeinflussen das Wetterbild

Aber nicht nur die Temperaturen sorgen für angenehme Bedingungen in Cala Millor. Der atmosphärische Druck liegt bei stabilen 1015 hPa, die Luftfeuchtigkeit bei komfortablen 46%. Für eine leichte Erfrischung sorgt der Wind aus 23º -Richtung mit einer Geschwindigkeit von 8.78m/s und Böen von bis zu 12.46m/s. Die Wolken bedecken nur etwa 15% des Himmels, sodass die Sonne den größten Teil des Tages regiert. Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt bei 0% – ein trockener Tag ist so gut wie sicher.

Genießen Sie also den schönen Tag in Cala Millor, egal ob am Strand, beim Sightseeing oder bei einer der vielen anderen möglichen Aktivitäten, die diese Region bietet. Und vergessen Sie nicht, die herrlichen Sonnenuntergänge zu bewundern, die Mallorca so unvergesslich machen!