Welch wundervolle Aussichten erwarten uns in Port d'Andratx am heutigen 16. September 2024! Ein klarer Himmel überspannt die malerische Küstenstadt und bietet den perfekten Rahmen für all jene, die das idyllische Mallorca-Feeling genießen möchten. Leicht verhüllt vom sanften Wind, beschert uns die Natur ein zauberhaft mildes Klima, das jedem Herzen Freude bereitet. Ein Vorgeschmack auf den kommenden goldenen Herbst, der uns auf der paradiesischen Insel bevorsteht.

Temperatur: Ein mildes Eintauchen in den Herbst Die Temperatur zeigt uns heute ihr freundliches Gesicht. Die minimale Temperatur von 21.84ºC lädt zum gemütlichen Frühstück am Morgen ein, während die maximale Temperatur von 23.89ºC absolute Urlaubsatmosphäre verspricht. Der Tag wird uns Höchsttemperaturen von rund 23.55ºC bescheren, während wir uns auf den Nachmittag sogar auf 23.61ºC freuen können. Die Temperaturen sinken auf angenehme 22.36ºC in der Nacht, perfekt für ein Abendessen unter den Sternen. Gefühlte Temperaturen: Der Genuss weht mit dem Wind Doch wie wir wissen, zählt nicht nur die tatsächliche Temperatur, sondern auch das, was unser Körper wahrnimmt. Und unser Gefühl trügt uns nicht - mit 21.83ºC am Morgen starten wir angenehm in den Tag. Über den Tag verteilt, erwarten wir 23.4ºC, und am Nachmittag können wir uns auf 23.33ºC freuen. Die Nacht kühlt sich auf 22.27ºC ab - optimal für eine erholsame Nachtruhe. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Im harmonischen Zusammenspiel Ein guter Tag ist wie ein harmonisches Orchester - und unser Dirigent, der Atmosphärendruck, thront bei 1015 hPa. Die Luftfeuchtigkeit zeigt mit einem Prozentsatz von 55 ein perfektes Zusammenspiel zwischen Wärme und Kühle - nicht zu trocken und nicht zu feucht. Der Wind übt sein sanftes Recht aus und weht mit 6.33m/s in Richtung 78º. Böig wird es mit bis zu 6.88m/s - genug, um die Segel zu setzen. Die Wolken bedecken lediglich 6% unseres Himmels und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0%. Ein perfekter Tag eben, um das herrliche Wetter in Port d'Andratx zu genießen.