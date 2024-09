Der heutige Tag in Santa Ponsa, der charmante Küstenort auf Mallorca, verspricht uns eine angenehme Überraschung. Ein klarer Himmel und angenehme Temperaturen lassen alle Voraussetzungen für einen perfekten Urlaubstag erfüllen. Das Wetter zeigt sich von seiner besten Seite und schenkt uns ideale Bedingungen zum Schwimmen, Sonnenbaden und für vielfältige Outdoor-Aktivitäten.

Temperatur-Vorhersage

Die Temperaturen in Santa Ponsa am heutigen Tag werden gemäß unserer Prognose eine maximale Marke von 24.7ºC erreichen, während das Thermometer in der Nacht nicht unter 19.94ºC fallen wird. Morgendliche Temperaturen von rund 19.94ºC steigen über den Tag auf bis zu 24.66ºC an und kühlen sich am Nachmittag auf 23.82ºC ab, ein idealer Zeitpunkt, um sich an den Strand zu begeben.

Gefühlte Temperaturen

Trotz der angenehmen Temperaturen in Santa Ponsa heute, ist es wichtig, das thermische Gefühl zu beachten, da es oft abweicht von den Zahlen, die das Thermometer anzeigt. Unser Gefühl sagt uns, dass die Temperatur, die wir heute Morgen spüren werden, etwa 19.92ºC beträgt. Tagsüber steigt das Gefühl der Wärme leicht auf 24.49ºC und sinkt am Nachmittag wieder auf 23.51ºC. Und in der Nacht fühlt es sich etwas kühler an mit um die 20.92ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Auf klimatische Bedingungen hin gesehen, wird der atmosphärische Druck heute bei etwa 1015 hPa liegen und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50% aufweisen. Für diejenigen, die eine Bootsfahrt planen oder einfach nur am Strand chillen wollen, wird der Wind mit einer Geschwindigkeit von 5.81 m/s aus Richtung 75º wehen, mit Böen, die bis zu 6.71 m/s erreichen können. Außerdem bleibt die Wolkendecke mehrheitlich klar mit nur 6% Bedeckung und es besteht keine Wahrscheinlichkeit für Regen.

Genießen Sie einen wundervollen Tag in Santa Ponsa, lassen Sie sich von der Sonne verwöhnen und behalten Sie stets unsere tagesaktuellen Wetterinformationen im Auge, um das Beste aus Ihrem Tag auf unserer schönen Insel Mallorca zu machen.