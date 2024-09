Die malerische Küstenstadt Cala Rajada auf Mallorca zeigt sich am 16. September 2024 teilweise von weiß-silbrigen Wolken verhangen, doch das Wetter erweist sich trotzdem als angenehm. Mit Tiefsttemperaturen knapp unter 20 Grad Celsius und Höchstwerten, die nicht über 24 Grad hinausgehen, verspricht der Tag perfekte Bedingungen für ausgedehnte Spaziergänge oder kopflose Strandbesuche. Der Himmel wird dabei von einigen Wolken geziert, der von intensivem Sonnenschein durchdrungen wird.

Temperaturen: Von frisch bis milde

Beginnend mit einem kühlen Morgen von 19,91°C, wird der Tag einen Höhepunkt von angenehmen 23,44°C erreichen. Zum Nachmittag hin wird ein leichter Temperaturrückgang auf 22,93°C erwartet, bevor sie in der Nacht auf 23°C klettert. Damit bleibt die Temperatur durchgehend in einem milden Bereich, der für viele als optimal für Outdoor-Aktivitäten angesehen wird.

Gefühlte Temperaturen: Ein angenehmer Tag

Auch die gefühlten Temperaturen bleiben in einem ähnlichen Bereich. Am Morgen erwarten uns 19,73°C, tagsüber 23,22°C, am Nachmittag 22,85°C und in der Nacht 22,77°C. Mit diesen Werten ist das Wetter in Cala Rajada für den ganzen Tag angenehm, was den Tag ideal für verschiedene Aktivitäten gestaltet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Eine frische Brise

Zusätzliche Wetterelemente tragen zu dem angenehmen Klima des Tages bei. Der atmosphärische Druck liegt bei 1015 hPa und die Luftfeuchtigkeit bei 53%. Der Wind, der aus Richtung 25º weht, wird eine Geschwindigkeit von 10,26 m/s erreichen, mit Windböen von bis zu 13,4 m/s. Trotz den vorherrschenden Wolken ist die Aussicht auf Regen gering, da die Regenwahrscheinlichkeit bei 0% liegt. Also machen Sie sich bereit, den malerischen Reiz von Cala Rajada in vollen Zügen zu genießen.