Die malerische Kleinstadt Sóller auf Mallorca kann sich am 17. September 2024 auf einen herbstlich gemäßigten Tag mit leichtem Regen einstellen. Mit Temperaturen, die zwischen 18.07 und 22.02 Grad Celsius schwanken, verspricht der Tag eine erfrischende Abkühlung von der sommerlichen Hitze, die vorherrschend auf der Insel ist. Morgens erwarten uns 18.43 Grad und im Laufe des Tages wird die Temperatur auf 21.58 Grad steigen. Am Nachmittag fällt das Thermometer dann auf 20 Grad, bevor es in der Nacht schließlich auf 18.72 Grad sinkt.

Temperaturen des Tages Mit einer Mindesttemperatur von 18.07 und einer Höchsttemperatur von 22.02 Grad, bietet der Tag ein typisches Herbstklima. Am Morgen starten wir mit 18.43 Grad in den Tag, bevor die Temperatur auf ein Tageshoch von 21.58 Grad steigt. Ein gemäßigter Nachmittag mit kühlen 20 Grad führt uns in eine etwas kühlere Nacht, in der wir 18.72 Grad erwarten. Gefühlte Temperaturen Trotz der offiziellen Temperaturen, sind es oft die gefühlten Werte, die uns zur richtigen Kleiderwahl inspirieren. Morgens werden wir eine gefühlte Temperatur von 18.16 Grad haben, im Laufe des Tages auf 21.49 Grad klettern, bevor es am Nachmittag auf 19.91 Grad abkühlt. In der Nacht können wir uns auf eine gefühlte Temperatur von 18.63 Grad einstellen. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der Luftdruck beträgt am 17. September 1013 hPa und es wird eine durchschnittliche Luftfeuchtigkeit von 65 Prozent erwartet. Der Wind wird, im Durchschnitt, eine Geschwindigkeit von 3.91m/s aus Richtung 62º haben, mit Böen von bis zu 4.1m/s. Bei einer Wolkendecke von 81 Prozent ist die Wahrscheinlichkeit für leichten Regen mit 99 Prozent sehr hoch. Aufgrund des erwarteten leichten Regens empfehlen wir passende Kleidung und einen Schirm falls Sie vorhaben, den Tag im Freien zu verbringen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie das herbstliche Wetter auf Mallorca!