Lokalen Vorhersagen zufolge prägt leichter Regen das Klima in Alcúdia, einem der historischsten Orte auf Mallorca, am 17. September 2024. Die Temperaturen bewegen sich in einem relativ engen Bereich und liegen zwischen angenehmen 20.56ºC und erfrischenden 23.74ºC. Darüber hinaus nimmt die Luftfeuchtigkeit moderate Werte an und der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von über 10 m/s aus der Richtung 41º wehen. Damit beläuft sich die Wolkendecke auf 94% und die Regenwahrscheinlichkeit auf 100%.

Temperaturen im Detail

Die Temperaturen in Alcúdia variieren im Laufe des Tages erstaunlich wenig. Unser Morgen startet mit einem milden 21.5ºC, während der Höhepunkt des Tages eher kühle 21.43ºC erreicht. Bereits am Nachmittag sinkt das Thermometer auf 20.83ºC und in der Nacht erwarten wir schließlich 20.57ºC. Damit gestaltet sich der 17. September insgesamt als ein Tag mit relativ uniformen Temperaturen.

Gefühlte Temperaturen und ihre Auswirkungen

Bekanntermaßen sind gefühlte Temperaturen oftmals der aussagekräftigere Indikator für unser Wohlbefinden. Am Morgen des 17. September 2024 fühlen sich die Temperaturen in Alcúdia an wie 21.35ºC. Tagsüber nimmt dieser Wert geringfügig ab und erreicht 21.22ºC, während er am Nachmittag auf 20.67ºC sinkt. Die kühlste gefühlte Temperatur erwarten wir schließlich mit 20.33ºC in der Nacht.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Mit einem atmosphärischen Druck von 1013 hPa bleibt Alcúdia im Rahmen der Normalwerte. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 61%, was auf ein angenehmes Klima hindeutet. Der Wind weht mit spürbaren 10.42 m/s aus der Richtung 41º und erreicht in Böen sogar 12.31 m/s. In Kombination mit der hohen Wolkendecke und der Regenwahrscheinlichkeit von 100% kann der Tag als typisch herbstlich eingeordnet werden.