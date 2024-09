Freunde des Sonnenscheins müssen am 17. September in Port d'Andratx leider mit mäßigem Regen rechnen. Doch wir wissen, dass unsere malerische Küstenstadt auch unter einem grauen Himmel ihren ganz eigenen Charme besitzt. Zwar hüllen uns die Wolken mit einer Abdeckung von 63% ein, die Regenwahrscheinlichkeit beträgt jedoch 100%. Doch lassen Sie uns das Wetter genauer unter die Lupe nehmen.

Moderate Temperaturen trotz Regen

Die klare, frische Luft wird spürbar, aber nicht zu kühl sein. Die Temperatur schwankt zwischen einer minimalen 21,08ºC und einer maximalen 23,5ºC. Der Morgen beginnt mit 21,79ºC und steigt im Laufe des Tages leicht auf 23,39ºC an. Am Nachmittag kühlt es dann auf 22,05ºC ab, und in der Nacht sinkt die Temperatur auf 21,08ºC. Alles in allem also keine extremen Temperaturunterschiede zu befürchten.

Das Gefühl, das zählt

Aber bekanntlich ist die gefühlte Temperatur wichtiger als die tatsächliche. Und hier haben wir gute Nachrichten: Die gefühlten Temperaturen sind nahezu identisch mit den realen. Am Morgen fühlt sich die Luft mit 21,7ºC fast genauso an wie sie ist. Tagsüber steigt die gefühlte Temperatur auf 23,35ºC und sinkt nachmittags auf 22,01ºC. In der Nacht werden 20,99ºC erwartet. Also, ziehen Sie sich passend an und genießen Sie das gemäßigte Wetter!

Ein Blick auf Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die atmosphärischen Bedingungen könnten kaum angenehmer sein. Mit einem Atmosphärendruck von 1013 hPa stellen wir nahezu ideale Wetterbedingungen fest. Die Luftfeuchtigkeit liegt dabei bei 60%. Der Wind wird mit 5,4 m/s aus der Richtung 107º wehen, mit gelegentlichen Böen von bis zu 5,97 m/s. Es ist also nicht genug, um Segel zu setzen, aber ein leichter, frischer Wind wird Sie begleiten.

Zusammenfassend bleibt nur zu sagen: Lassen Sie sich den Tag nicht vom Wetter verderben und genießen Sie die natürliche Schönheit Port d'Andratx - Regenschirm inklusive! Bleiben Sie immer auf dem Laufenden mit unseren Wetterupdates.