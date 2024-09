Die idyllische Destination Santa Ponsa auf der Insel Mallorca präsentiert sich heute, am 17. September 2024, mit einem vorzugsweise regnerischen Wetterbild. Trotz des mäßigen Regens, der das Urlaubsparadies trifft, bewegen sich die Temperaturen in einem angenehmen Bereich. Doch werfen wir einen genaueren Blick auf die meteorologischen Einzelheiten dieses Tages.

Temperaturentwicklung am 17. September

Die Temperaturen bewegen sich in Santa Ponsa heute in einem Rahmen von milden 20.12ºC als nächtliches Minimum bis hin zu maximal 23.95ºC am Tage. Der Morgen begrüßt uns mit 20.36ºC, während das Thermometer im Laufe des Tages auf bis zu 23.59ºC klettert. Den Nachmittag können wir bei immer noch angenehmen 21.48ºC verbringen, bevor die Nacht mit erfrischenden 20.12ºC einbricht.

Das Gefühl der Temperatur

Das subjektive Temperaturerlebnis, oft auch als "gefühlte Temperatur" bezeichnet, liegt morgens bei etwa 20.2ºC. Tagsüber wird das thermische Gefühl auf etwa 23.49ºC anwachsen, um dann am Nachmittag auf 21.35ºC abzusinken. In der Nacht empfinden wir dann eine Temperatur von etwa 20.02ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windverhältnisse

Unsere umfassende Wetteranalyse berücksichtigt zudem den atmosphärischen Druck, welcher heute bei etwa 1013 hPa liegt. Begleitet wird dies von einer Luftfeuchtigkeit von 57 Prozent. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.17m/s aus Richtung 78º. Böen können dabei sogar Geschwindigkeiten von bis zu 5.97m/s erreichen. Eine Wolkendecke von 68 Prozent und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100 Prozent vollenden das Bild des heutigen Wetters in Santa Ponsa.

Entgegen der gängigen Vorstellung von stets sonnenverwöhnten Tagen auf Mallorca präsentiert sich also Santa Ponsa heute mit mäßigem Regen und frischeren Temperaturen. Doch auch dieser Zustand hat seinen ganz eigenen Reiz und zeigt die vielfältige Wetterlandschaft, die diese schöne Insel zu bieten hat.