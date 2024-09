Unser liebster Kurort, Cala Rajada, ist heute ein maritimes Gemälde mit Grautönen - perfekt für diejenigen, die die heiße Sonne Mallorcas gegen die behagliche Stimmung eines leicht regnerischen Tages tauschen möchten. Aber lassen Sie sich nicht abschrecken, denn die Temperaturen bleiben angenehm, und, wer weiß, vielleicht lichtet sich die Wolkendecke gegen Ende des Tages.

Temperaturaussichten für den Tag

Der Tag startet mit erwarteten 22.2ºC am Morgen. Im Laufe des Tages sinken die Temperaturen leicht auf 21.2ºC am Tag und am Nachmittag auf 20.99ºC. Am Abend fällt diese auf ein Minimum von 20.61ºC. Trotz der leichten Abkühlung im Laufe des Tages, bleiben die Temperaturen erträglich und angenehm für einen Spaziergang am Strand oder im Hafen.

Manager des Thermometers

Das Gefühl der Temperatur bleibt den ganzen Tag über ähnlich der tatsächlichen Temperatur. Der Morgen wird sich etwas wärmer anfühlen mit ungefähr 22.12ºC, während der Rest des Tages und der Abend sich zwischen 20.97ºC und 20.35ºC bewegen werden. Vergessen Sie also nicht, Ihre Jacke mitzunehmen, wenn Sie vorhaben, den Tag im Freien zu verbringen.

Details über Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen sind für einen entspannten Tag in Cala Rajada bestens geeignet. Mit einem Luftdruck von 1013 hPa und einer Luftfeuchtigkeit von 61% erwartet uns ein besonders angenehmes Klima. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 14.92m/s aus Nordost mit Böen von bis zu 15.18m/s wehen, sodass Frischluftliebhaber voll auf ihre Kosten kommen werden. Die Wolkendecke beträgt 94%, und die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 98%, was auf einen leicht regnerischen Tag hindeutet. Daher raten wir, immer einen Regenschirm dabei zu haben.

Schließlich wünschen wir Ihnen einen wundervollen Tag in Cala Rajada. Und auch wenn das Wetter heute ein wenig gedämpft ist, lassen Sie sich nicht die Schönheit des Ortes und seine maritimen Reize entgehen.