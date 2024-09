Begrüßen Sie den Tag mit uns und erfahren Sie alles über die aktuellen Wetterbedingungen in Palma de Mallorca, das Herz und die Seele der beliebten Baleareninsel. Heute erwartet uns ein überwiegend bewölkter Tag. Bei dieser vergleichsweise großen Wolkendecke von 72% bleibt die Wahrscheinlichkeit von Regen jedoch bei nur 3%. Bleiben Sie mit uns und entdecken Sie mehr über die Temperaturen, das gefühlte Wetter und andere wichtige Parameter wie Wind- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen.

Temperaturschwankungen über den Tag

Heute erwarten uns in Palma gemäßigten Temperaturen mit geringen Schwankungen über den Tag hinweg. Die Minimaltemperatur liegt bei 17.3ºC und die Höchsttemperatur bei 23.84ºC. Am Morgen fühlt es sich mit 17.45ºC recht frisch an, wobei die Temperatur tagsüber auf behagliche 23.08ºC ansteigt. Am Nachmittag können wir noch angenehme 21.6ºC genießen bevor es in der Nacht auf 18.43ºC abkühlt.

Gefühlte Temperaturen

Es ist nicht nur die Temperatur, die unsere Wahrnehmung vom Wetter beeinflusst, sondern auch das, was wir fühlen. Am Morgen wird die gefühlte Temperatur bei etwa 17.31ºC liegen, tagsüber wird es sich auf 22.78ºC erwärmen. Am Nachmittag fühlen wir eine wohlige Temperatur von 21.33ºC und in der Nacht eine leichte Abkühlung auf 18.26ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Der Luftdruck beträgt heute 1015 hPa, indem die Luftfeuchtigkeit bei 51% liegt - es ist also eher trocken. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.7m/s aus Richtung 67º und kann in Böen auf 6.98m/s ansteigen. Bleiben Sie mit uns in Kontakt für die genauesten und aktuellsten Wettervorhersagen für Palma de Mallorca!