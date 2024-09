Die Bewohner von Sóller sollten ihren Regenschirm bereithalten, denn am 18. September 2024 erwartet die malerische Ortschaft auf Mallorca leichter Regen. Die Temperaturen bleiben dabei mild, mit einem Maximum von 22.58ºC und einem Minimum von 16.42ºC. Der Tag wird von einer Wolkendecke von 95% begleitet, was das ohnehin schon idyllische Ambiente der Stadt zusätzlich betont.

Morgendämmerung bis Mitternacht: Die Temperaturzyklen in Sóller

Während die Einwohner von Sóller den neuen Tag begrüßen, werden sie von erfrischenden 16.5ºC begrüßt. Im Laufe des Tages erwärmt sich das Thermometer bis auf angenehme 22.1ºC und sinkt am Nachmittag auf 20.1ºC. Mit Einbruch der Dunkelheit erwartet die Stadt eine nächtliche Abkühlung auf 17.59ºC.

Das thermische Gefühl: Mehr als nur Zahlen

Obwohl die Wettervorhersage auf den ersten Blick einfach scheint, bietet das thermische Gefühl eine tiefere und intuitivere Perspektive. Am Morgen wird es sich eher wie 16.48ºC anfühlen, während es am Tag eher wie 21.85ºC und am Nachmittag wie 19.89ºC erscheint. Selbst in der Nacht bleibt das Gefühl mit 17.47ºC ziemlich konstant.

Atmosphärendruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Das unsichtbare Trio

Ergänzend zu der Thermometrie tragen atmosphärischer Druck, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit wesentlich zur umfassenden Wettererfahrung bei. Der atmosphärische Druck wird an diesem Tag bei 1015 hPa liegen, während die Luftfeuchtigkeit bei 57% liegt. Sowohl der Wind als auch die Böen zeigen sich moderat, mit Geschwindigkeiten von 5.58m/s bzw. 5.09m/s in Richtung 55º. Dabei sollten die Bewohner allerdings nicht vergessen, dass die Regenwahrscheinlichkeit 36% beträgt. Es könnte also durchaus ein nasser Tag in Sóller werden.