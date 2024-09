Wir begrüßen die Bewohner und Besucher von Alcúdia mit neuen Wetterinformationen. Am 18. September erwartet uns ein Tag mit mäßigem Regen und Temperaturen zwischen 18.28ºC und 21.37ºC. Bereiten Sie sich mit Ihrem Regenschirm und warmer Kleidung auf dieses Wetter vor. Der Tag beginnt mit 18.62ºC am Morgen, erreicht seinen Höhepunkt bei 21.37ºC tagsüber und kühlt in der Nacht auf 20.62ºC ab.

Temperaturübersicht Die Temperaturspanne für den Tag liegt zwischen minimalen 18.28ºC und maximalen 21.37ºC. Am Morgen erwarten wir eine Temperatur von 18.62ºC, zur Tagesmitte steigt sie auf 21.37ºC an und sinkt außerdem, sobald die Sonne hinter dem Horizont verschwindet, auf 20.62ºC in der Nacht. Gefühlte Temperatur Anders als die gemessene Temperatur spiegelt die gefühlte Temperatur die wahrgenommene Wärme oder Kälte besser wider. Sie wird morgens bei rund 18.68ºC liegen, tagsüber auf etwa 21.21ºC steigen, nachmittags einen Wert von 20.85ºC erreichen und in der Nacht einen Wert von 20.43ºC. Auch wenn der Regen die Temperaturen kühler erscheinen lassen kann, sind diese doch angenehm für herbstliche Verhältnisse. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der atmosphärische Druck beträgt 1015 hPa - ein stabiler Wert, der uns einen Tag ohne große Wetterunbeständigkeiten verspricht. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 63% liegen - ein typischer Wert für regnerische Tage. Der Wind wird uns aus der Richtung 46º mit einer Geschwindigkeit von 6.05m/s erreichen und Böen können sogar bis zu 7.52m/s erreichen. Bitte beachten Sie dies, wenn Sie vorhaben, Unternehmungen in der freien Natur zu planen. Die Bedeckung des Himmels wird bei 100% liegen und es besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von 100%. Vergessen Sie also nicht Ihren Regenschirm, wenn Sie das Haus verlassen. Bleiben Sie trocken und genießen Sie dennoch den Tag, denn das Wetter auf Mallorca hat immer seinen eigenen Charme.