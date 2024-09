Guten Morgen, Santanyí! Heute, am 18. September 2024, erwartet uns in unserer schönen Stadt ein überwiegend bewölkter Himmel mit deutlichen Temperaturschwankungen, die für diese Jahreszeit charakteristisch sind. Die Wetterbedingungen werden der Insel ein herrlich mildes Klima bescheren, ideal für diejenigen, die sich ein gemütliches und entspanntes Wetter wünschen.

Die Temperaturen des Tages

Die Temperaturen für den heutigen Tag zeichnen ein Bild der angenehmen Wärme. Der Morgen begrüßt uns mit 18.64ºC. Tagüber klettert das Thermometer auf 22.42ºC an. Der Nachmittag bringt immer noch eine leicht mildere Temperatur von 21.76ºC und in der Nacht sinkt das Quecksilber auf 19.72ºC. Gewiss eignet sich dieses Wetter hervorragend für jede Art von Aktivität, sei es ein Spaziergang durch unsere charmanten Straßen oder ein Genuss lokaler, frischer Produkte.

Gefühlte Temperaturen

Obwohl das Thermometer bestimmte Zahlen anzeigen kann, fühlt sich das Wetter oft anders an, und die gefühlte Temperatur ist bei der Entscheidung, was man anziehen soll, ebenso wichtig. Am Morgen wird es sich wie 18.57ºC anfühlen, während diese Zahl tagsüber auf 22.13ºC ansteigen wird. Am Nachmittag liegt das thermische Gefühl bei 21.51ºC, und in der Nacht sinkt es auf 19.52ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Wir erleben heute einen Atmosphärendruck von 1015 hPa, was für optimale Bedingungen sorgt. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 54% bleibt die Haut angenehm und die Frisur hält. Der Wind wird heute mit einer Geschwindigkeit von 6.89m/s aus Richtung 41º wehen und Böen können bis zu 8.01m/s erreichen. Trotz der überwiegenden Bewölkung beträgt die Regenwahrscheinlichkeit nur 3%, sodass die Sonnenstrahlen, die es durch die Wolken schaffen, den Tag verschönern werden.

Wir hoffen, diese Informationen helfen Ihnen, Ihren Tag in Santanyí besser zu planen. Genießen Sie den Tag und bleiben Sie wetterfest!