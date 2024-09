In der malerischen Ortschaft Cala Rajada, die sich an der nordöstlichen Spitze der Baleareninsel Mallorca befindet, sieht der 18. September 2024 grau und regnerisch aus. Der Himmel milde Temperaturen und mäßigen Regen mit sich bringt. Unsere detaillierte Vorhersage zeigt mehr über die erwartenden Temperaturen, gefühlten Temperaturen, sowie den Luftdruck, die Luftfeuchtigkeit und den Wind in diesem Küstenparadies.

Temperaturen in Cala Rajada

Einhergehend mit dem wechselhaften Wetter, weist Cala Rajada am 18. September eine Mindesttemperatur von 18,57ºC und eine festgesetzte Höchsttemperatur von 21,3ºC auf. Wer den Tag aktiv verbringen will, kann sich auf ein Maximum von 20,95ºC am Tag und 21,04ºC am Nachmittag freuen. Vielleicht das perfekte Wetter für eine Wanderung entlang der spektakulären Küste? Die Nacht gibt sich mit milden 20,45ºC.

Gefühlte Temperaturen in Cala Rajada

Regenjacke und möglichweise auch ein Warmer Pulli sollten bereitgelegt werden. Die gefühlten Temperaturen tendieren dazu, etwas kühler zu sein als die tatsächlichen Werte. Morgens können Sie mit milden 19,7ºC rechnen, während der Tag angenehme 20,8ºC und der Nachmittag 20,84ºC verspricht. Die Nacht senkt sich nur geringfügig auf 20,27ºC ab.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind in Cala Rajada

Die Luft in Cala Rajada wird frisch und sauber sein, mit einem erwarteten Atmosphärendruck von 1015 hPa und einer erfrischend niedrigen Luftfeuchtigkeit von 65%. Der Wind bläst mit einer Geschwindigkeit von 7,12m/s aus dem Nordosten (67º), mit Böen, die bis zu 7,91m/s erreichen können. Eine fast vollständige Wolkendecke von 99% und eine Regenwahrscheinlichkeit von 100% bedeuten, dass mäßiger Regen unvermeidlich ist. Wer die raue und romantische Schönheit des Regens am Meer schätzt, wird diesen Tag in Cala Rajada lieben.