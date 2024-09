Der heutige Wetterbericht für Palma spiegelt zunächst den Übergang der Jahreszeiten wider. Mit einem überwiegend bewölkten Himmel präsentiert sich der 19. September in der mallorquinischen Hauptstadt. Trotz der wolkigen Bedingungen, bleibt die Atmosphäre frei von Niederschlägen, wie die Prognose von 0% Regenwahrscheinlichkeit bestätigt. Die Temperaturen bewegen sich dabei zwischen angenehmen 16.95ºC in der Früh und einem Höchstwert von 25.65ºC am Tag, während die Wolkendecke einen Bedeckungsgrad von 69% aufweist.

Temperaturen und ihre Variationen In der kühleren Morgendämmerung können wir eine Temperatur von 16.95ºC erwarten, die sich kontinuierlich über den Tag hinweg erhöht. Tagsüber erhitzen sich die Gassen Palmas auf 24.48ºC, bevor sie am Nachmittag auf erträglichere 23.17ºC absinken. Mit dem Einbruch der Nacht können wir schließlich die niedrigeren Temperaturen von ungefähr 20.14ºC begrüßen, ideal für einen sanften Abendausklang im Freien. Gefühlte Temperaturen über den Tag Das thermische Empfinden, die gefühlte Temperatur, die den Einfluss von Wind und Feuchtigkeit berücksichtigt, bleibt nahe an den realen Werten. Morgens werden 16.82ºC erwartet, tagsüber 24.18ºC und am Nachmittag 22.95ºC. Der Abendstemperatur von 20.01ºC folgend, bleibt es über den Tag hinweg in einem angenehmen Bereich. Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind Der heutige atmosphärische Druck misst 1015 hPa, ein durchaus normaler Wert, der auf stabile Wetterbedingungen hindeutet. Die Luftfeuchtigkeit wird bei 46% liegen, was für ein relativ trockenes Klima sorgt. Hinzukommt ein leichter Wind mit einer Geschwindigkeit von 4.05m/s aus Richtung 75º, der gelegentlich in Böen mit Geschwindigkeiten von bis zu 6.2m/s aufpeitschen kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir einen weitgehend angenehmen und trockenen Tag in Palma erwarten können, trotz des überwiegenden Bewölkungsgrades. Ein ideales Wetter, um die Schönheiten der mallorquinischen Hauptstadt zu genießen.