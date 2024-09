Stimmige Morgenkühle, milde Tageswerte und ein Hauch von Herbst in der Luft - der 19. September 2024 in Sóller, Mallorca ist ein typischer Vorboten des kommenden Herbstes auf der Insel. Mit einer vorherrschenden Bewölkung und einer Regenwahrscheinlichkeit von null zeigt sich der Himmel eher schattig, aber trocken. Der Wind weht mit moderater Geschwindigkeit und mit sporadischen Böen.

Der Temperaturtanz

Die Tanzpartner im temperamentalen Reigen sind die Mindesttemperatur von 16.06ºC zur Morgendämmerung und die Maximaltemperatur von 24.34ºC zur Prime-Time des Tages. Der Tag verspricht eine angenehme Wärme um 23.47ºC, während der Nachmittag sich mit 21.92ºC etwas abkühlt. In der Nacht bleiben wir bei einer milden 19.87ºC, wodurch die Sterne in dieser kühlen Herbstnacht umso besser zur Geltung kommen.

Wie wird sich das Wetter anfühlen?

Unseres thermischen Gefühlsindikator zeigt, dass die gefühlten Temperaturen leicht unter den gemessenen Werten liegen. Morgens fühlt es sich an wie 15.97ºC, am Tag wie 23.2ºC, während der Nachmittag ein wenig abkühlt auf 21.71ºC gefühlte Temperatur und in der Nacht fühlen wir uns schließlich wie bei 19.77ºC eingebettet.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und ein Windhauch

Unsere Wetterstation weist uns auf einen atmosphärischen Druck von 1015 hPa und eine Luftfeuchtigkeit von 51% hin. Das signalisiert stabile Wettersituationen mit ausreichender Frische. Der Wind kommt moderat um die Ecke - mit einer Geschwindigkeit von 2.16m/s und bemerkenswerten Böen von bis zu 3.31m/s zeigt er sich in Richtung 116º. Der Anteil der Wolkendecke beträgt 61%, was einen überwiegend bewölkten Himmel bestätigt.