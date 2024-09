Im charmanten und sonnenverwöhnten Badeort Alcúdia, der für seine atemberaubenden Strände und idyllischen Landschaften bekannt ist, erwartet uns heute ein überwiegend bewölkter Tag. Trotz der Wolken bleibt das Wetter optimal für ausgedehnte Spaziergänge entlang der kilometerlangen Küste oder entspannte Stunden in den zahlreichen Cafés und Restaurants der Stadt.

Spektrum der Temperaturen

Die Temperaturen in Alcúdia bleiben angenehm mild, mit einem Minimum von 19,33ºC und einem erwarteten Höchstwert von 22,83ºC. Der Morgen wird kühl beginnen, mit prognostizierten 19,34ºC, und dann im Tagesverlauf auf eine maximale Temperatur von 22,3°C ansteigen. Am Nachmittag wird das Quecksilber leicht auf 22,1°C fallen, bevor die Nacht mit komfortablen 20,56ºC eintreten wird.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen werden sich sehr nah an den tatsächlichen Temperaturen befinden, wobei sie morgens bei etwa 19,21ºC, tagsüber bei 22,13ºC, nachmittags bei 21,96ºC und nachts bei 20,47ºC liegen. Es ist der ideale Tag, um die frische Luft zu genießen und die außergewöhnliche Natur Mallorcas zu entdecken.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

In Bezug auf den Luftdruck könnten wir einen Wert von 1015 hPa erleben, und die Luftfeuchtigkeit wird bei etwa 59% liegen. Der Wind wird aus einer Richtung von 85º wehen, mit einer Geschwindigkeit von 5.6m/s und gelegentlichen Böen von bis zu 5.3m/s. Die Wolkendecke beträgt 51%, aber keine Sorge, die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 0%, so dass der Tag trocken bleiben wird. Zusammengefasst verspricht der Tag in Alcúdia trotz des überwiegend bewölkten Himmels einen angenehmen Tag. Genießen Sie die abwechslungsreiche Landschaft und die frische Luft – und denken Sie daran: Auch ein grauer Himmel kann hin und wieder eine willkommene Abwechslung vom strahlenden Sonnenschein Mallorcas sein!