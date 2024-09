Der heutige Wetterbericht für Cala Millor auf Mallorca zeigt, dass die Wolken dominieren werden. Der Himmel wird überwiegend bewölkt sein, aber die Regenwahrscheinlichkeit beträgt lediglich 0%. Das bedeutet, ein eher trockener Tag erwartet die Einwohner und Besucher von Cala Millor. Lassen Sie uns nun ins Detail gehen und sehen, was das Thermometer und andere Wetterparameter für diesen Tag sagen.

Temperatureskala des Tages

Die Spanne der Temperaturen zeigt heute interessante Werte. Die niedrigste gemessene Temperatur wird 18.89ºC am Morgen sein, wobei es im Tagesverlauf wärmer wird und auf einen Höchstwert von 21.8ºC steigt. Am Nachmittag können wir eine gemäßigte Temperatur von rund 21.23ºC erwarten, die in der Nacht leicht auf 20.43ºC sinkt.

Gefühlte Temperaturen: Nicht nur Zahlen

Manchmal erzählen die "echten" Temperaturen nicht die ganze Geschichte. Das thermische Gefühl, das die tatsächliche Empfindung der Körperwärme beeinflusst, wird am Morgen etwa 18.74ºC betragen. Am Tag wird das Gefühl etwas höher sein, bei 21.29ºC. Am Nachmittag wird sich das thermische Gefühl nicht wesentlich verändern und bei etwa 21.08ºC liegen. In der Nacht wird das gefühlte Temperatur bei erfrischenden 20.28ºC liegen.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind: Die unsichtbaren Faktoren

Unsere Beobachtungen zeigen heute einen Atmosphärendruck von 1015 hPa, was ein Zeichen für relativ stabiles Wetter ist. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 61%, was angenehme Bedingungen ohne zu viel Schwüle bedeutet. Für die Segler, Surfer und Windliebhaber unter Ihnen: Der Wind wird heute durchschnittlich 6.86 m/s aus Richtung 82º wehen, mit Böen von bis zu 6.45 m/s. Obwohl der Himmel überwiegend bewölkt sein wird, wird die Wolkendecke nur 53% betragen, was den Himmel nicht vollständig verdecken wird.