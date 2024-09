Wir begrüßen Sie zur aktuellen Wettervorhersage für Sóller, der charmanten und beliebten Stadt an der Nordwestküste Mallorcas. Am 20. September 2024 können Sie mit mäßig bewölktem Himmel und angenehmen Temperaturen rechnen. Die Bewölkung soll nur bei 25% liegen, und die Regenwahrscheinlichkeit beträgt 0, also ein perfekter Tag, um die Schönheiten der Region zu genießen.

Temperaturen am 20. September

Die Temperaturen am 20. September variieren zwischen Minimalwerten von 17,48°C und maximalen Werten von 25,6°C. Am Morgen erwarten wir 18,21°C, während sich die Temperatur tagsüber auf 24,98°C erwärmen wird. Am Nachmittag wird es mit 22,98°C etwas kühler, und in der Nacht können Sie mit angenehmen 19,17°C rechnen.

Gefühlte Temperaturen

Die gefühlten Temperaturen, die die Wahrnehmung der Lufttemperatur durch den menschlichen Körper und nicht die tatsächlichen Grad Celsius darstellen, werden auch sehr angenehm sein. Am Morgen wird es sich wie 18,18°C anfühlen, am Tag wie 24,68°C, am Nachmittag wie 22,82°C und in der Nacht wie 19°C. Ein herrlicher Tag unter der mallorquinischen Sonne steht uns bevor.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Die Wetterbedingungen in Sóller sind am 20. September hervorragend. Der atmosphärische Druck wird 1016 hPa betragen und die Luftfeuchtigkeit wird bei 44% liegen. Der Wind wird mit einer Geschwindigkeit von 1,94m/s aus der 131º Richtung wehen und Böen von bis zu 2,95m/s erreichen. Alles in allem ein ziemlich ruhiger und trockener Tag, ideal für alle Outdoor-Aktivitäten.

Egal, ob Sie ein Einheimischer sind oder unsere wunderschöne Insel für einen Urlaub besuchen, genießen Sie den Tag und die bezaubernde Atmosphäre von Sóller. Bleiben Sie mit uns in Verbindung für die aktuellsten Wetterinformationen.