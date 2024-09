Wir freuen uns, Sie als treue Wetterfalken zu begrüßen und präsentieren Ihnen eine aktualisierte, detaillierte Vorhersage für das Wetter in Alcúdia am 20. September 2024. Wie wir es von unserem geliebten Mallorca gewohnt sind, erwartet uns ein mäßig bewölkter Himmel, der aber ganz sicher keinen Schattenspender darstellt. Die Temperaturen schwanken zwar, bleiben aber insgesamt mild. Machen Sie sich bereit für einen weiteren angenehmen Tag auf unserer charmanten Insel.

Moderate Temperaturen regieren den Tag

Wir beginnen mit den Temperaturen, die von einem Minimum von 19.15ºC bis zu einem Maximum von 23.99ºC reichen. In den Morgenstunden könnten Sie bereits 19.23ºC spüren, am Tage weht jedoch ein wärmerer Wind mit 23.36ºC. Der Nachmittag wird uns mit 22.74ºC verwöhnen und die Nacht wird uns schließlich mit schmeichelnden 20.84ºC geleiten. Ein perfekter Tag, um sowohl eine radelnde Erkundungstour als auch einen ruhigen Abend am Strand zu genießen.

Das thermische Gefühl

Machen wir mit dem thermischen Gefühl weiter. Unsere Prognose deutet auf morgens 19.17ºC hin, was einem erquickenden und energetischen Start in den Tag gleichkommt. Tagsüber könnten Sie ein warmes 23.08ºC erwarten, perfekt für Aktivitäten im Freien und um die Schönheiten Alcúdias zu erkunden. Am Nachmittag erwarten wir 22.56ºC, nächtens 20.86ºC - ideale Voraussetzungen für eine abendliche Terrassenrunde oder einen entspannten Spaziergang am Meer.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Wind

Gehen wir nun zu den atmosphärischen Bedingungen über. Ein atmosphärischer Druck von 1017 hPa kündigt einen stabilen Tag an und mit einer Luftfeuchtigkeit von 51%, werden Sie sich weder zu trocken noch zu feucht fühlen. Der Wind weht mit einer Geschwindigkeit von 5.93m/s in Richtung 98º und mit Böen von 4.8m/s, gerade genug, um Ihr Haar spielerisch zu zerzausen. Mit einer Wolkendecke von 36% und einer Regenwahrscheinlichkeit von 0% dürfte uns ein trockener Tag bevorstehen. Also packen Sie Ihre Sonnenbrille und lassen Sie sich von einem weiteren Tag in Alcúdia begeistern. Wir hoffen, Sie morgen wieder zum Wetter-Pfadfinder-Briefing zu begrüßen. Bleiben Sie sicher und genießen Sie Alcúdia in vollen Zügen!