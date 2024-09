Der 20. September 2024 verspricht in Santanyí ein überwiegend angenehmes Wetter. Die Voraussage deutet auf eine meist wolkige Bedingung hin, wobei sich über den Tag ein paar Wolken zeigen werden. Mit den Mildtemperaturen und der niedrigen Regenwahrscheinlichkeit lässt der Tag auf jeden Fall Platz für Aktivitäten im Freien.

Temperaturverlauf durch den Tag

Die Temperaturen im Laufe des Tages liegen bei einem Minimum von 19,77ºC und erreichen ein Maximum von 23,53ºC. Am Morgen beginnen wir mit 19,77ºC und die Temperatur wird im Laufe des Tages auf 23,19ºC steigen. Im Verlauf des Nachmittags wird sie leicht auf 22,15ºC abfallen. In der Nacht wird eine komfortable Temperatur von 21,32ºC erwartet.

Gefühlte Temperaturen durch den Tag

Ungeachtet der tatsächlichen Temperaturen, werden die gefühlten Temperaturen etwas unter den tatsächlichen Werten liegen. Am Morgen werden Sie 19,68ºC fühlen, während die Temperatur mittags auf 22,95ºC steigt. Am Nachmittag wird die gefühlte Temperatur auf 22,04ºC abfallen und in der Nacht halten wir uns bei angenehmen 21,28ºC.

Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Windbedingungen

Die Bedingungen sind perfekt für einen guten Tag mit einem stabilen atmosphärischen Druck von 1017 hPa und einer moderaten Luftfeuchtigkeit von 53%. Dazu begleitet uns ein leichter Wind mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 4,88 m/s aus Richtung 84º. Es kann zu gelegentlichen Windböen von bis zu 6,34 m/s kommen. Zusammenfassend ist der 20. September 2024 in Santanyí ein angenehmer Tag mit komfortablen Temperaturen und minimalem Regenrisiko. Genießen Sie den Tag in vollen Zügen, egal ob Sie am Strand entspannen, die bezaubernde Stadt erkunden oder einfach nur die atemberaubende Natur genießen möchten.