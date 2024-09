Ein wundervoller Tag kündigt sich in Cala Rajada an. Der Himmel zeigt sich von seiner halbwegs freundlichen Seite, mit nur mäßiger Bewölkung und komfortablen Temperaturen. Dies macht den 20. September 2024 perfekt für jene, die die angenehme, noch an den Sommer erinnernde Wärme genießen und sich ein wenig im Freien bewegen möchten, sei es für eine gemütliche Radtour oder einen Spaziergang entlang der charmanten Küste der Insel Mallorca.

Temperaturverlauf: Gemäßigte Wärme den ganzen Tag

Die tiefsten gemessenen Temperaturen liegen bei wohligen 20.14ºC in den frühen Morgenstunden, eine ideale Temperatur für einen frühen Lauf oder einem gemütlichen Frühstück im Freien. Im Verlaufe des Tages steigt das Thermometer bis zu moderaten 22.13ºC. Konkret prognostizieren wir für den Morgen eine Temperatur von 20.14ºC, am Tag um die 21.76ºC, während es am Nachmittag auf leicht erhöhte 21.95ºC klettert und sich in den Nachtstunden auf 21.35ºC abkühlt.

Gefühlte Temperaturen: Angenehme Wärme ohne Extreme

Das thermische Gefühl liegt morgens bei etwa 19.88ºC, steigt tagsüber auf 21.53ºC an, erreicht nachmittags seinen Höhepunkt bei 21.82ºC und sinkt in der Nacht auf stetige 21.34ºC. Es ist der perfekte Tag, um sich im Freien aufzuhalten, ohne sich Sorgen über extreme Hitze oder Kälte zu machen.

Luftfeuchtigkeit, Wind und Luftdruck: Ideale Bedingungen für einen ruhigen Tag

Der Luftdruck beträgt stabile 1017 hPa und bietet gemeinsam mit dem veränderten Feuchtigkeitsprozentsatz von 59 eine frische und angenehme Atmosphäre. Der Wind weht mit einer mäßigen Geschwindigkeit von 4.48m/s und bläst in Richtung 113º - ideal um die Segel zu setzen oder eine Böe im Haar zu spüren. Böen von 4.77m/s sind zu erwarten, was dem Ganzen eine kleine Prise Abenteuer gibt.

Zum Schluss möchten wir noch erwähnen, dass die Wolkendecke mit 33% eher gering ist, was bedeutet, dass der Himmel größtenteils klar und sonnig sein wird. Und eine gute Nachricht für alle, die einen Ausflug planen: Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei null. Also, packen Sie Ihre Sonnenbrille, vielleicht einen Windbreaker und gehen Sie hinaus, um diesen wunderschönen Tag in Cala Rajada zu genießen!